Кейт Уинслет продемонстрировала красоту 41-летней женщины
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Она совершенно не переживает по поводу возраста. И полагает, что после 40 лет женщина может не только сохранить красоту, но и стать более интересной, чем в юности. В подтверждение своей точки зрения актриса Кейт Уинслет (Kate Winslet) снялась в эффектной фотосессии для издания L’Express Styles.
Снимал Кейт знаменитый фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). И по мнению звезды, Линдбергу удалось прекрасно передать очарование женщины старше сорока лет.
«Питер - больше чем фотограф, - рассуждает актриса в интервью. - Для меня он тот, кто может показать и рассказать историю. И когда ты знаешь об этом, то совершенно спокойно чувствуешь себя перед камерой. И это помогает создать некий диалог с самой собой».
«Он не акцентируется на лице, на каких-либо шаблонах. Он показывает личность, женщину. И это так естественно. Вот, я 41-летняя женщина. Для меня Питер - источник вдохновения. Я его люблю, знаете, это человек с энтузиазмом ребенка в его 72 года! Он очень простой, искренний и совершенно не меняется. Всякий раз работая с ним, я чувствую себя счастливой. Это так здорово, что мы смогли передать эту энергетику».
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Обсуждение 2
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ПрелестьНе переживает это молодец. А зачем тогда столько корректировок во внешность внесла. Лицемерие какое то. Не переживаешь - старей как Раневская с Беломорканалом и всем остальным набором равнодушия :-D к себе.
03.06.17 04:11
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ДаСтиль этих фотографий подходит любым возрастным женщинам. На фото не понятно сколько ей лет.
02.06.17 16:38