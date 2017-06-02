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Кейт Уинслет продемонстри­ровала красоту 41-летней женщины


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Она совершенно не переживает по поводу возраста. И полагает, что после 40 лет женщина может не только сохранить красоту, но и стать более интересной, чем в юности. В подтверждение своей точки зрения актриса Кейт Уинслет (Kate Winslet) снялась в эффектной фотосессии для издания L’Express Styles.

 
 
 

Снимал Кейт знаменитый фотограф Питер Линдберг (Peter Lindbergh). И по мнению звезды, Линдбергу удалось прекрасно передать очарование женщины старше сорока лет.

«Питер - больше чем фотограф, - рассуждает актриса в интервью. - Для меня он тот, кто может показать и рассказать историю. И когда ты знаешь об этом, то совершенно спокойно чувствуешь себя перед камерой. И это помогает создать некий диалог с самой собой».

«Он не акцентируется на лице, на каких-либо шаблонах. Он показывает личность, женщину. И это так естественно. Вот, я 41-летняя женщина. Для меня Питер - источник вдохновения. Я его люблю, знаете, это человек с энтузиазмом ребенка в его 72 года! Он очень простой, искренний и совершенно не меняется. Всякий раз работая с ним, я чувствую себя счастливой. Это так здорово, что мы смогли передать эту энергетику».

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0 Не нравится 0 Нравится 02.06.2017 Теги: Кейт Уинслет

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