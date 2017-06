Рианну сравнили с борцом сумо

Она считается талантливой певицей, а также стильной и очень сексуальной девушкой. Вот только в последнее время Рианна (Rihanna) как-то не стремится соответствовать привычным звездным стандартам. Артистка заметно пополнела, и есть предположения о беременности. А на днях РиРи даже обидели замечанием по поводу ее фигуры.

Один из популярных спортивных обозревателей Крис Спагс, как ему показалось, остроумно заметил, что Рианна теперь одевается словно «борец сумо». «Рианна собирается сделать полноту новым горячим трендом?» - написал мужчина в соцсетях. Он предположил, что певица слишком увлеклась вкусной едой, и поинтересовался, не планирует ли РиРи подвинуть модель Эшли Грэм (Ashley Graham) «в иерархии plus-sized».

Замечание Криса спровоцировало бурные дискуссии, и в конце концов мужчина удалил пост и принес Рианне извинения.

Сама же певица вовсе не торопится обсуждать изменения своей фигуры и наслаждается жизнью. Вчера звезда была замечена на модном ланче в лос-анджелесском Revolve. РиРи выбрала просторное платье-рубашку с впечатляющим декольте и, по мнению светских обозревателей, выглядела неплохо.

Ранее мы писали:

Источник фото: Globallookpress.com