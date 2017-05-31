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Пиппа Миддлтон наслаждается медовым месяцем


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Пиппе Миддлтон (Pippa Middleton) сейчас может позавидовать даже герцогиня Кембриджская. Девушка наслаждается медовым месяцем, и, судя по фотографиям в Insta, она действительно счастлива.

Накануне Пиппа и ее супруг Джеймс Мэттьюз (James Matthews) были замечены в Сиднее. Пара отправилась на прогулку на водном такси, а после поужинала в одном из дорогих ресторанов на побережье.

Как стало известно светским обозревателям, молодожены решили организовать довольно насыщенное свадебное путешествие. После Австралии супруги планируют отправиться в Шотландию. А первую неделю своего медового месяца мистер и миссис Мэттьюз провели на острове Тетиароа во французской Полинезии. Это весьма уединенное и роскошное место, где стоимость аренды частных вилл варьируется от 3 до 10 тысяч долларов в сутки. Между прочим, в свое время Тетиароа принадлежал легенде Голливуда Марлону Брандо.

Как напоминают СМИ, 33-летняя Пиппа Миддлтон и британский миллиардер Джеймс Мэттьюз начали встречаться в 2012 году, через некоторое время расстались, но в прошлом году возобновили отношения и в июле объявили о помолвке. 20 мая состоялось бракосочетание, на котором присутствовали члены королевской семьи.

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1 Не нравится 0 Нравится 31.05.2017 Теги: Пиппа Миддлтон

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