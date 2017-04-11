Принц Джордж готовится к свадьбе
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Семья герцогов Кембриджских готовится к свадьбе. 20 мая сестра герцогини Пиппа Миддлтон (Pippa Middleton) и ее возлюбленный Джеймс Мэтьюз (James Matthews) сочетаются браком в церкви Святого Марка в Энглфилде. И уже известно, что маленькие принц Джордж (George) и принцесса Шарлотта (Charlotte) станут чуть ли не главными действующими лицами на церемонии.
Согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, 4-летний принц выступит в роли пажа и будет нести шлейф невесты. 2-летняя Шарлотта будет в числе подружек невесты.
В роли шафера выступит Спенсер Мэтьюз, брат жениха и звезда британского реалити-шоу. Герцогиня Кейт станет фрейлиной. Дело в том, что Ее Светлость не хочет привлекать к себе внимание, к тому же замужняя леди не может быть подружкой невесты.
Торжество планируется приватным, так что представителей прессы на семейном празднике не будет. Известно, что прием по случаю бракосочетания пройдет в поместье родителей Миддлтон в Баклбери.
Как напоминают СМИ, 33-летняя Пиппа Миддлтон и британский миллиардер Джеймс Мэтьюз начали встречаться в 2012 году, через некоторое время расстались, но в прошлом году возобновили отношения и в июле объявили о помолвке. «Она невероятно счастлива. Для Пиппы это может быть действительно удачный и гармоничный брак», — рассказывали источники из окружения семьи Миддлтон.
Ранее мы писали:
Принца Джорджа не балуют. По мнению родителей, скромность Его Величество украшает.
Пиппа Миддлтон намерена стать герцогиней? У девушки роман с аристократом.
Пиппа Миддлтон: «Прославиться благодаря сестре и своему заду – это поразительно». Пиппа не пытается использовать популярность в своих интересах.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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надягерцогиня Кэтрин в этом наряде такая утонченная , фигура как у куколки
11.04.17 16:18
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Она вообще хороша как английская роза. Им повезло с Кэтрин, потомучто до ее появления на них смотреть как на семью было не так интересно. Ну королева в ее вечно пёстрых шляпах, ну Чарльз с лошадиной физией и его Камилла, на что там смотреть. А тут, лепота. Вышла Катя и украсила собой любое мероприятие. Дуновение свежего ветра и очарование. Дети чудные. Короче, Уильям не прогадал.
11.04.17 16:51
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ПрелестьПредставителей прессы не будет. Сестрица выбирает полегче судьбу.
11.04.17 15:26
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Да уж, наверное очень серьёзно готовится Джордж. Столько хлопот! Что надеть, что подарить, как пройдёт церемония и вообще ;-))))
11.04.17 15:07