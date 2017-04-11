Принц Джордж готовится к свадьбе

Семья герцогов Кембриджских готовится к свадьбе. 20 мая сестра герцогини Пиппа Миддлтон (Pippa Middleton) и ее возлюбленный Джеймс Мэтьюз (James Matthews) сочетаются браком в церкви Святого Марка в Энглфилде. И уже известно, что маленькие принц Джордж (George) и принцесса Шарлотта (Charlotte) станут чуть ли не главными действующими лицами на церемонии.

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Согласно официальному сообщению Кенсингтонского дворца, 4-летний принц выступит в роли пажа и будет нести шлейф невесты. 2-летняя Шарлотта будет в числе подружек невесты.

В роли шафера выступит Спенсер Мэтьюз, брат жениха и звезда британского реалити-шоу. Герцогиня Кейт станет фрейлиной. Дело в том, что Ее Светлость не хочет привлекать к себе внимание, к тому же замужняя леди не может быть подружкой невесты.

Торжество планируется приватным, так что представителей прессы на семейном празднике не будет. Известно, что прием по случаю бракосочетания пройдет в поместье родителей Миддлтон в Баклбери.

Как напоминают СМИ, 33-летняя Пиппа Миддлтон и британский миллиардер Джеймс Мэтьюз начали встречаться в 2012 году, через некоторое время расстались, но в прошлом году возобновили отношения и в июле объявили о помолвке. «Она невероятно счастлива. Для Пиппы это может быть действительно удачный и гармоничный брак», — рассказывали источники из окружения семьи Миддлтон.

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Источник фото: Globallookpress.com