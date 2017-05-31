Бородина ратует за индивидуальность

Достижения пластической хирургии обычно с большим интересом обсуждаются публикой. И теперь к дискуссии решила присоединиться Ксения Бородина. По слухам, телеведущая недавно решилась на коррекцию формы носа. Но в своем блоге звезда решила обратить внимание поклонников на так называемую оборотную сторону тюнинга внешности.

Ксения опубликовала коллаж из 3 фотографий симпатичных девушек. «На этом фото 3 абсолютно разных человека, но вы видите сильные отличия между ними?! Я просто хочу понять: это один и тот же хирург или это одно фото, которое все приносят этому хирургу?! Милые, зачем вы это делаете?! Убирать дефекты это не то же самое, что переделывать себя полностью, тем более когда вам 20 лет, вы только жить начинаете, нет ничего лучше индивидуальности, вам природа дала красоту, а вы берете и полностью перешиваете свое лицо, у всех одинаковые губы, скулы и носы маленькие, зачем?!» - возмущается Бородина.

Публикация от borodylia (@borodylia) Май 29 2017 в 2:41 PDT

По мнению звезды, стараться максимально соответствовать стандартам красоты - просто смешно. При этом Ксения вовсе не против пластической хирургии: «Каждому свое, как говорится, но я за индивидуальность. На фото она где?!»

Подписчики также не удержались от критики Ксении. По мнению большинства, Бородина в данном случае немного лукавит.

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