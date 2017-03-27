Бородина: «Живот разглядели какой-то»

Телеведущая Ксения Бородина старается быть примерной мамой. Звезда растит двух дочек, прекрасно общается с пасынком. И, как многие женщины, мечтает о большой и дружной семье, подумывает о дальнейшем расширении... Но не сейчас.

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В декабре младшей дочери Ксении Тее исполнился год. Малышка растет здоровенькой, сообразительной, радует родителей. Бородина старается грамотно балансировать между семьей и карьерой, и пока ей это вполне удается.

Но недавно у сплетников появился хороший повод для обсуждения - на некоторых снимках звезды публика заметила изменения по линии талии. На прошлой неделе таблоиды вовсю судачили о подготовке Ксении к рождению третьего ребенка.

Однако Бородина предпочла быстро пресечь слухи. «Ребят, ну вас не понять, то я у вас слишком худая, то приписывают беременность, живот разглядели какой-то))). Вы уж определитесь, а то я по вашему совету кушать начала, может, не стоит, а то придется выбирать: то толстая, то худая, то беременная, других состояний нет просто)))). И уже прям журналисты атакуют с этим вопросом, вы лучше УЗИ работаете))). Но кровь не показала беременность, только на днях сдавала, проверяла свое здоровье. Может, кровь врет, вам-то лучше знать», — написала звезда в соцсетях. Напомним, в прошлом году Ксения оказалась на грани разрыва с супругом, бизнесменом Курбаном Омаровым. К счастью, паре удалось преодолеть кризис.

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