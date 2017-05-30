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Том Круз показал себя джентльменом


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Совсем скоро он отметит 55-летие. Но несмотря на вполне зрелый возраст, Том Круз (Tom Cruise) остается одним из самых привлекательных парней Голливуда. А также одним из самых учтивых и галантных, что и продемонстрировал на премьере в Мадриде.

  • София Бутелла
  • София Бутелла
  • Аннабель Уоллис
 
 
 

Сейчас Том вместе с актрисами Аннабелль Уоллис (Annabelle Wallis) и Софией Бутеллой (Sofia Boutella) представляет в Европе свой новый блокбастер «Мумия». На премьере в столице Испании троица выглядела очень гламурно, но в какой-то момент Уоллис немного запуталась в своем стильном наряде, и Круз, как истинный джентльмен, поспешил предложить руку коллеге.

Как отмечают светские обозреватели, Том все так же бодр и подтянут, как и лет десять назад. Кстати, поговаривают, сейчас у звезды роман с коллегой, актрисой Ванессой Кирби. В одном из недавних интервью на вопрос, влюбился бы Том в героиню боевика «Миссия невыполнима», которую сыграла Ванесса, Круз ответил не задумываясь: «Еще бы! Вне всякого сомнения, ведь я — отчаянный романтик, мечтатель. Я хочу сказать, что я очень ценю романтику в отношениях с женщинами!»

Премьера фильма «Мумия» в России запланирована на следующей неделе.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 30.05.2017 Теги: Том Круз

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