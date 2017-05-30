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На свадьбе Преснякова споет Клавдия Земцова


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В звездной семье Аллы Пугачевой готовятся к важному событию. Старший внук Примадонны Никита женится, и по такому случаю планируется шикарное торжество. А выступят на свадебном банкете, конечно же, звезды. Начиная с матери жениха Кристины Орбакайте и заканчивая сестрой Клавдией Земцовой.

Пятилетняя Клавдия активно готовится к свадьбе брата. Как рассказала Орбакайте, сейчас девочка несколько раз в неделю занимается в детской группе «БУМ». «Мои песни Клавдия слышала с раннего детства, и вдруг у нее возник порыв их петь, — говорит артистка. — Мы прислушались к ее желанию и решили: действительно, пусть попробует. И у дочки получается!»

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой запланирована на конец июля. Известно, что на торжество приглашено около 200 гостей. «Я не эксперт в проведении свадеб — никого из детей пока не женила. Я эксперт по выступлению на свадьбах. Могу пообещать, что выступлю и у Никиты», — говорила ранее Кристина.

Кстати, морально Орбакайте готова к появлению внуков. Но полагает, что бабушкой ее называть не будут. «Да я давно готова уже, но сейчас такая молодежь — не поймешь. Кто-то пораньше, кто-то попозже старается. Поэтому лишь бы все были счастливы. А у нас как-то не повелось в семье бабушками называть. Все мои дети называют ее (Пугачеву) только Алла — Аллочка! Они знают, естественно, что это бабушка».

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2 Не нравится 0 Нравится 30.05.2017 Теги: Кристина Орбакайте

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