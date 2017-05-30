Катя Гордон отказалась от пластики

Певица и адвокат Катя Гордон старательно следит за внешностью. Она знает, как подчеркнуть свои достоинства и мастерски завуалировать недостатки. И по заверению Кати, для того, чтобы хорошо выглядеть, вовсе необязательно спешить корректировать свои несовершенства.

Недавно Гордон появилась на церемонии вручения премии телеканала RU.TV, и светские обозреватели сразу отметили, что девушка посвежела и похорошела. Младшему сыну Кати несколько месяцев, но девушка уже привела фигуру в порядок.

Публикация от КАТЯ ГОРДОН (@katyagordon) Май 29 2017 в 6:52 PDT

Кожа лица у девушки тоже прекрасная. Поклонники поинтересовались, не обращалась ли Гордон случайно к профи пластической хирургии, на что Катя заявила: «Говорю как есть. Скулы мои, сиськи мои, подтяжек нет, ботокс только в переносице и то потому, что хмурюсь лет с двадцати и залом. Что делаю? Сейчас Марият Мухина взяла шефство над моей шеей (биоревитализация гилауронкой), и живот с послеоперационным шрамом приводим в порядок. Параллельно я плаваю, правильно ем (ну за исключением красненького) и делаю массаж».

Чуть ранее Катя подчеркнула, что вовсе не переживает по поводу возраста. И поклялась, что не хочет быть 20-летней. «Я хочу свои 36, 37 и даже 50. Я знаю, что я хочу, кого я хочу и как я хочу. Это и есть красота».

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