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Пермякова занялась собой


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Светлана Пермякова к лету готова. Актриса распрощалась с образом нежной блондинки и стала яркой рыжеволосой дамой. Но главное, Светлана решилась на диагностику колоректального рака.

На днях Пермякова опубликовала снимки с новым цветом волос, и подписчики не скупились на комплименты. Светлана польщена. Правда, гораздо больше радости ей принесло то обстоятельство, что она прошла процедуру колоноскопии для оценки риска развития рака кишечника.

«Колоректальный рак – это тихий убийца, который подкрадывается бессимптомно, и что после 40 нужно обязательно проверяться. А у нас все, что «через это место», вызывает или глупое хихиканье, или жуткий страх», - писала артистка в соцсетях.

Сегодня Светлана отчиталась о результатах процедуры. «Итак, проверила себя, сделала колоноскопию. И это не страшно. <...>. Ничего подозрительного не обнаружено, так что я свободна на целых пять лет. И знаете, стало намного легче. Можно чисто по-русски надеяться, что плохое с тобой не случится, если о нем не думать. Но так все равно же думаешь! А развивается рак кишечника медленно, годами. Если поймать момент, можно уничтожить все в зародыше. Если упустить время, узнаешь о беде уже слишком поздно – симптомы проявляются на самых поздних стадиях. Поэтому к черту страхи и ложный стыд! Берегите себя и близких».

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0 Не нравится 0 Нравится 29.05.2017 Теги: Светлана Пермякова

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