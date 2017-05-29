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Княгиня Шарлен расцеловала Райкконена


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В Монако накануне прошли традиционные гонки Monaco Grand Prix. И победителем стал Себастьян Феттель (Sebastian Vettel). Зато пришедшему вторым Кими Райкконену на церемонии вручения наград повезло больше.

  • Белла Хадид с Винни Харлоу
  • Серена Уильямс
 
 
 

Победителей гонки чествовали князь и княгиня Монако. Княгиня Шарлен торжественно вручила кубок Феттелю и деликатно поцеловала в щеку Райкконена. Кими был страшно польщен. На церемонии Ее Светлость появилась в воздушном алом платье и, по мнению модных обозревателей, выглядела весьма свежо.

Также на гонках были замечены топ-модель Белла Хадид (Bella Hadid) с Винни Харлоу и звезда тенниса Серена Уильямс (Serena Williams).

Сейчас княгиня Шарлен очень редко появляется на публике - Ее Светлость почти полностью посвятила себя детям. Поговаривают также об охлаждении отношений между Шарлен и Альбером II. Якобы княгиня все больше и больше разочаровывается в супруге и ей не дают покоя истории бурных похождений князя в прошлом. Впрочем, чета предпочитает не комментировать сплетни, хотя время от времени Альбер посмеивается над слухами. В июле супруги отметят шестую годовщину со дня свадьбы.

Ранее мы писали:

Княгиня Шарлен рассказала о наследниках. Ее Светлость растит сына и дочь.

Шарлен продемонстрировала княжеский шик. Княгиня блеснула в Нью-Йорке на очередном светском приеме.

Княгиня Шарлен сияет рядом с мужем. Ее Светлость прекрасно выглядит. 

Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 0 Нравится 29.05.2017 Теги: Княгиня Шарлен

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