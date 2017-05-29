Княгиня Шарлен расцеловала Райкконена
0 1
В Монако накануне прошли традиционные гонки Monaco Grand Prix. И победителем стал Себастьян Феттель (Sebastian Vettel). Зато пришедшему вторым Кими Райкконену на церемонии вручения наград повезло больше.
Победителей гонки чествовали князь и княгиня Монако. Княгиня Шарлен торжественно вручила кубок Феттелю и деликатно поцеловала в щеку Райкконена. Кими был страшно польщен. На церемонии Ее Светлость появилась в воздушном алом платье и, по мнению модных обозревателей, выглядела весьма свежо.
Также на гонках были замечены топ-модель Белла Хадид (Bella Hadid) с Винни Харлоу и звезда тенниса Серена Уильямс (Serena Williams).
Сейчас княгиня Шарлен очень редко появляется на публике - Ее Светлость почти полностью посвятила себя детям. Поговаривают также об охлаждении отношений между Шарлен и Альбером II. Якобы княгиня все больше и больше разочаровывается в супруге и ей не дают покоя истории бурных похождений князя в прошлом. Впрочем, чета предпочитает не комментировать сплетни, хотя время от времени Альбер посмеивается над слухами. В июле супруги отметят шестую годовщину со дня свадьбы.
Ранее мы писали:
Княгиня Шарлен рассказала о наследниках. Ее Светлость растит сына и дочь.
Шарлен продемонстрировала княжеский шик. Княгиня блеснула в Нью-Йорке на очередном светском приеме.
Княгиня Шарлен сияет рядом с мужем. Ее Светлость прекрасно выглядит.
Источник фото: Globallookpress.com