Маликов прокомментировал шутку в адрес Бузовой

Певец Дмитрий Маликов накануне устроил переполох в соцсетях. Артист весьма нелестно отозвался о творчестве Ольги Бузовой. Фанаты девушки пришли в негодование. Пришлось Маликову объясниться.

«Попался на очи царские клип Бузовой. А посему повелеваю: Указом царским высечь Ольку на конюшне аки срамную девку дабы другим неповадно было!» — написал в пятницу популярный певец в Twitter.

После того как журналисты начали усиленный штурм с требованием объяснить, какой именно клип не понравился Маликову и что, собственно, его не устраивает, артист пояснил, что это была шутка.

«Ну конечно! Как же можно к этому серьезно относиться. Конечно, шутка! Там же от лица царя, я же не царь, я Дмитрий Маликов. Не обращайте внимания. Ничего я не раскритиковал. Не относитесь серьезно к моему "Твиттеру", я же иронизирую. Я не оцениваю никогда труд своих коллег, только могу пошутить», - заявил артист «Комсомольской правде».

Ранее исполнитель заметил: «Происходит естественная смена поколений, и надо к этому нормально относиться. Поп-музыка – это эмоция молодых, а мы становимся старомодными. С годами мы привыкаем к своему успеху, начинаем лениться и плыть по течению».

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