Хайди Клум обожает обнаженку
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Она отлично выглядит в свои 43 года. Как в модных нарядах, так и без. И именно на последнем топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum) решила сейчас акцентировать внимание. Она объединилась со знаменитым британским фотографом Ранкиным (Rankin) и представляет весьма откровенный фотоальбом.
Хайди есть что показать! На днях, рассказывая о фотоальбоме в Каннах, Клум пояснила: «Я подумала: "А почему нет?" Некоторые мои друзья говорили, мол, тебе исполнится скоро 44 года, почему сейчас? А я отвечаю: "А почему не сейчас?" Нам следует радоваться и видом женского тела, и неважно, в каком оно возрасте».
Ранее звезда подчеркивала, что сейчас чувствует себя прекрасно обнаженной перед камерой. Более того, после сорока лет Хайди стала гораздо увереннее в себе, чем будучи 20-летней девушкой. Она также пока предпочитает не обращаться к специалистам с просьбой о кардинальном омоложении, полагая, что «женщина по-настоящему красива, когда у нее есть мудрость и сила, а не одна только внешность, словно с картинки».
И еще Клум называет себя «нудисткой». По ее словам, она с детства любила носиться голышом по пляжу и не видит в этом ничего неприличного.
Ранее мы писали:Хайди Клум: «Я очень застенчивая». Но обнажаться модель не стесняется.
Хайди Клум: «Я всегда довольна своей фигурой». Звезда серьезно работает над собой.
Хайди Клум: «Чувствую себя тридцатилетней». Модель уверяет, что полна энергии.
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