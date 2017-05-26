Хайди Клум обожает обнаженку

Она отлично выглядит в свои 43 года. Как в модных нарядах, так и без. И именно на последнем топ-модель Хайди Клум (Heidi Klum) решила сейчас акцентировать внимание. Она объединилась со знаменитым британским фотографом Ранкиным (Rankin) и представляет весьма откровенный фотоальбом.

















Хайди есть что показать! На днях, рассказывая о фотоальбоме в Каннах, Клум пояснила: «Я подумала: "А почему нет?" Некоторые мои друзья говорили, мол, тебе исполнится скоро 44 года, почему сейчас? А я отвечаю: "А почему не сейчас?" Нам следует радоваться и видом женского тела, и неважно, в каком оно возрасте».

Ранее звезда подчеркивала, что сейчас чувствует себя прекрасно обнаженной перед камерой. Более того, после сорока лет Хайди стала гораздо увереннее в себе, чем будучи 20-летней девушкой. Она также пока предпочитает не обращаться к специалистам с просьбой о кардинальном омоложении, полагая, что «женщина по-настоящему красива, когда у нее есть мудрость и сила, а не одна только внешность, словно с картинки».

И еще Клум называет себя «нудисткой». По ее словам, она с детства любила носиться голышом по пляжу и не видит в этом ничего неприличного.

Ранее мы писали:

Хайди Клум: «Я всегда довольна своей фигурой». Звезда серьезно работает над собой.

Хайди Клум: «Чувствую себя тридцатилетней». Модель уверяет, что полна энергии.