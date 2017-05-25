Гоша Куценко ждет сына

Известный актер театра и кино Гоша Куценко недавно отметил юбилей. 50-летний артист полон сил и энергии, у него много творческих планов. А еще в скором времени Гоша станет папой в третий раз.

Супруга звезды Ирина Скриниченко готовит Куценко подарок, о котором мечтает каждый мужчина. Летом модель родит Гоше сына. Актер невероятно счастлив и с радостью готовится к пополнению.

Сейчас Куценко с супругой растит трехлетнюю дочь Евгению. Девочка уже дебютировала как актриса - в одном из папиных клипов она сыграла космонавта. У артиста также есть взрослая дочь Полина, рожденная в гражданском браке с Марией Порошиной.

В одном из интервью Гоша признавался - после рождения второй дочери его жизнь резко изменилась. «Я живу новой жизнью и втягиваюсь в нее все сильнее и сильнее. Как в воронку счастья что ли! У меня родилась дочь Женя, и это событие, безусловно, повлияло на все! На всех и на все! Даже на грусть! Вместе с дочерью я сейчас дружу с Генами, зайцами, мишками, а в машине теперь рядом со мной всегда памперсы. На всякий случай! Я понял, что такое дети: это снежинка, которая полетела с горы и по дороге превратилась в снежный ком».

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Источник фото: Globallookpress.com