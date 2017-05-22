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Ирина Шейк скучает по Каннам


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Топ-модель Ирина Шейк на протяжении нескольких лет была одной из ярких звезд красной дорожки Каннского кинофестиваля. Как представительница L'Oreal, Ирина принимала участие в различных светских мероприятиях. В этом году Шейк не сможет блеснуть на Ривьере, и как признается звезда, она сильно скучает.

Накануне Шейк опубликовала один из своих снимков на красной дорожке фестиваля. «Дождаться не могу, когда же снова присоединюсь к моей команде L'Oreal в Каннах», — написала звезда.

В этом году Ирина вынуждена пропустить кинофест, поскольку сейчас ухаживает за двухмесячной малышкой Леей де Сейн.

Но судя по фотографиям в Insta, Шейк постепенно возвращается к работе. Недавно Ирина опубликовала снимок с симпатичным щенком хаски со съемочной площадки, на которой она работала со знаменитым дуэтом фотографов Луиджи Мурено и Янго Хенци. А на прошлой неделе модель была замечена на тренировке по пилатесу. Кстати, сейчас Шейк в довольно неплохой форме. На днях Ирина опубликовала фото, на котором запечатлена в бикини в бассейне, и судя по снимку, Ирине удалось сбросить набранные во время беременности килограммы.

 

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0 Не нравится 0 Нравится 22.05.2017 Теги: Ирина Шейк

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