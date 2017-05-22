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Анжелика Варум представила клип о маме


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Анжелика Варум радует публику новым, весьма трогательным видео. Артистка представила клип на песню «Мама». Поклонникам очень понравилось, и они не скупятся на слова благодарности и похвалы.

Режиссером видео выступил Сергей Ткаченко. В центре сюжета - мать и взрослая дочь. Женщины прогуливаются по морскому берегу, время поворачивается вспять, они молодеют. В финале гуляют по пляжу девушка и маленькая девочка.

Поклонники тронуты: «Спасибо Анжелике Варум за такую трогательную и добрую песню», «Я весь клип проплакал, так трогательно. Ничего лишнего и в песне, и в клипе», «Потрясающе! Все сошлось: пронзительные слова, проникновенная музыка, трогательное видео! Тонко, ничего лишнего, а как глубоко! Спасибо огромное!!! Мамы - наше всё!﻿», «Нет слов как прекрасно. Просто и глубоко. Обычно дети эгоистичны и только требуют от родителей, а они все прощают нам... Потом больно. Мама - это ваш Бог на земле!﻿»

Некоторые заметили, что песня, музыку к которой написал Игорь Крутой (композиция вошла в совместный альбом Крутого и Варум «Женщина шла»), очень похожа на одну из композиций Лары Фабиан.

Ранее мы писали:

Леонид Агутин: «Мы с Анжеликой друг друга не раздражаем». Несмотря на многочисленные слухи и сплетни, артисты уверяют, что их отношения вполне гармоничны и они не могут себе представить жизни друг без друга. 

Леонид Агутин: «Жена — мой кумир! Без дураков». Леонид сделал Анжелике очередное признание в любви. 

Анжелика Варум нянчится с Пресняковым. Артистка помогает Наталье Подольской. 



0 Не нравится 2 Нравится 22.05.2017 Теги: Анжелика Варум

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