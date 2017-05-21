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Пиппа Миддлтон с шиком вышла замуж (ФОТО)


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В Энглфилде, графство Беркшир, накануне состоялось «самое главное светское событие года». В церкви Святого Марка прошло венчание Пиппы Миддлтон (Pippa Middleton) и финансиста Джеймса Мэттьюза (James Matthews). На торжество прибыли многие известные персоны и члены королевской семьи. И чуть ли не главными звездами стали маленькая принцесса Шарлотта (Charlotte) и принц Джордж (George).

  • Счастливые молодожены
  • Счастливые молодожены
  • Счастливые молодожены
  • Герцогиня Кейт и принцесса Шарлотта
  • Герцогиня Кейт с детьми
  • Принцы Уильям и Гарри
  • Принцесса Юджиния
  • Роже Федере с супругой
 
 
 

Невеста была очаровательна. Пиппа венчалась в стильном платье от британского модного бренда Giles Deacon. Дикон постарался, модные критики отмечают, что ему удалось создать своеобразный цельный наряд, швы которого совершенно незаметны.

Принцесса Шарлотта с удовольствием несла цветы для невесты, а принц Джордж выступил в роли пажа. Среди гостей были замечены не только герцогиня Кембриджская с супругом принцем Уильямом (William), но и принц Гарри (Harry) и принцесса Евгения (Eugenie).

Как напоминают СМИ, 33-летняя Пиппа Миддлтон и британский миллиардер Джеймс Мэттьюз начали встречаться в 2012 году, через некоторое время расстались, но в прошлом году возобновили отношения и в июле объявили о помолвке. «Она невероятно счастлива. Для Пиппы это может быть действительно удачный и гармоничный брак», — рассказывали источники из окружения семьи Миддлтон.

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Источник фото: Globallookpress.com



1 Не нравится 1 Нравится 21.05.2017 Теги: Пиппа Миддлтон

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