Нюша представила романтический клип

Скоро она станет замужней дамой. А пока певица Нюша решила признаться в любви будущему супругу. Артистка представила видео на композицию «Тебя любить».

«Пустота — единственная тайна, оставленная человеку. И только искренняя любовь в сердце может ее заполнить. Это символичная история, в которой два человека стремятся друг к другу. <...>. И не хочется вспоминать о том, что было до. Я хочу тебя любить.. – и этим всё сказано», - говорится в анонсе видео.

Кстати, история создания ролика получилась непростой. Съемки стартовали в начале года, но в какой-то момент Нюша и режиссер не сошлись во взглядах. Пришлось начинать работу заново. «Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции. В итоге мы встретились с Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось», – рассказывала артистка.

Сейчас певица готовится к свадьбе с Игорем Сивовым. Молодой человек сделал предложение Нюше во время отдыха в Кении на зимних каникулах. «Вот так вот летишь 13-го, в пятницу, в полнолуние в Африку, отмечая старый Новый год… совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь», — писала звезда.

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