 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Нюша представила романтический клип


0 0

Скоро она станет замужней дамой. А пока певица Нюша решила признаться в любви будущему супругу. Артистка представила видео на композицию «Тебя любить».

«Пустота — единственная тайна, оставленная человеку. И только искренняя любовь в сердце может ее заполнить. Это символичная история, в которой два человека стремятся друг к другу. <...>. И не хочется вспоминать о том, что было до. Я хочу тебя любить.. – и этим всё сказано», - говорится в анонсе видео.

Кстати, история создания ролика получилась непростой. Съемки стартовали в начале года, но в какой-то момент Нюша и режиссер не сошлись во взглядах. Пришлось начинать работу заново. «Мы до последнего надеялись, что режиссер предоставит тот материал, о котором мы договаривались до начала съемок. Но, к сожалению, он не выполнил своих обязательств – клип не соответствовал изначально оговоренной концепции. В итоге мы встретились с Ильей Funkformer и оператором Сергеем Прекрасновым, которые оперативно предложили новые идеи и стилистику для видео, что мне очень понравилось», – рассказывала артистка.

Сейчас певица готовится к свадьбе с Игорем Сивовым. Молодой человек сделал предложение Нюше во время отдыха в Кении на зимних каникулах. «Вот так вот летишь 13-го, в пятницу, в полнолуние в Африку, отмечая старый Новый год… совершенно не представляя, как эта поездка изменит твою жизнь», — писала звезда.

Ранее мы писали:

Нюша мечтает о ребенке. Материнский инстинкт просыпается. 

Нюша: «Вся семья помогает мне в карьере». У певицы крепкий тыл и мощная поддержка. 

Нюша: «Я все еще в поиске своего стиля». Певица экспериментирует. 


0 Не нравится 0 Нравится 19.05.2017 Теги: Нюша

Читайте также

 

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору