Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу
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Новогодние шоу федеральных каналов - одна из самых обсуждаемых тем в первые дни января. Обычно праздничные программы достаточно жестко критикуются, мол, все те же лица, все те же шутки из года в год. Но на этот раз музыкальный продюсер Максим Фадеев настолько возмущен, что сравнил праздничные телепрограммы с «адом».
Накануне в своем Instagram Фадеев пожаловался, что просто не может смотреть музыкальные передачи федеральных телеканалов.
«Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!» - возмущается продюсер.
По мнению Максима, в таком виде существовать развлекательному телевидению осталось недолго. «Это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в Интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь!»
Подписчики Макса поддержали: «Как же вы правы! Тошнит от этих передач, с пошлыми шутками и одними и теми же лицами, перекроенными хирургами», «Все эти передачи уже давно себя изжили. Лет шесть как минимум их не смотрим. Скукотища», «То чувство, когда показывают они, а стыдно мне», «Даже мысли нет включить эти передачи в новогоднюю ночь. Я знаю, что одно и то же каждый год».
А как вы относитесь к новогодним телешоу?
Ранее мы писали:
Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.
Юлия Савичева: «Максим Фадеев – мой второй отец». По словам артистки, ей повезло, судьба свела ее с продюсером в самый подходящий момент.
Максим Фадеев рассказал о песне в память Фриске. Режиссер написал композицию специально для Ольги Орловой, близкой подруги Жанны.
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Обсуждение 4
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На 1 и 2 каналы.И правда, одни и те же. Как надоели эти сикушки, как Валерия, каролина-лорак, газманов и ещё несколько таких надоед. У кого деньги, тот и музыку заказывает. Где же справедливость и настоящие таланты!? Для чего передачи как ''голос'', ''синяя птица'' и т.д Где все новые артисты? Где Зарипова, Спиридонова и многие остальные? Неужели кроме денег Ёси и певички Валеры больше никто не умеет петь? Зачем же тогда все открытия новых передач?
03.01.17 21:28
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ТанюшДа уж, кунсткамера
03.01.17 21:20
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1607 КоломнаКак стыдно за страну!у нас так много одаренной молодежи,а на экранах опостылевшие,зажравшиеся физиономии.Им пора давно перейти на тренерскую работу.Очень жаль
03.01.17 19:58
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ПасДействительно ЖУТЬ!!!!! Противно смотреть, бездарщина. Уже обнаглели , что петь даже не стараются...шутят на уровне дворовой беседки.....позорищщщщще!!!
03.01.17 18:21