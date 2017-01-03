 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу


13 4

Новогодние шоу федеральных каналов - одна из самых обсуждаемых тем в первые дни января. Обычно праздничные программы достаточно жестко критикуются, мол, все те же лица, все те же шутки из года в год. Но на этот раз музыкальный продюсер Максим Фадеев настолько возмущен, что сравнил праздничные телепрограммы с «адом».

Накануне в своем Instagram Фадеев пожаловался, что просто не может смотреть музыкальные передачи федеральных телеканалов.

«Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!» - возмущается продюсер.

По мнению Максима, в таком виде существовать развлекательному телевидению осталось недолго. «Это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в Интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь!»

Подписчики Макса поддержали: «Как же вы правы! Тошнит от этих передач, с пошлыми шутками и одними и теми же лицами, перекроенными хирургами», «Все эти передачи уже давно себя изжили. Лет шесть как минимум их не смотрим. Скукотища», «То чувство, когда показывают они, а стыдно мне», «Даже мысли нет включить эти передачи в новогоднюю ночь. Я знаю, что одно и то же каждый год».

А как вы относитесь к новогодним телешоу?

Ранее мы писали:

Алла Пугачева станет звездой новогодних шоу. Дива занята на съемках праздничных телепрограмм.​

Юлия Савичева: «Максим Фадеев – мой второй отец». По словам артистки, ей повезло, судьба свела ее с продюсером в самый подходящий момент.

Максим Фадеев рассказал о песне в память Фриске. Режиссер написал композицию специально для Ольги Орловой, близкой подруги Жанны. 



4 Не нравится 13 Нравится 03.01.2017 Теги: Максим Фадеев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 4  

Оставить комментарий
  • На 1 и 2 каналы.
    И правда, одни и те же. Как надоели эти сикушки, как Валерия, каролина-лорак, газманов и ещё несколько таких надоед. У кого деньги, тот и музыку заказывает. Где же справедливость и настоящие таланты!? Для чего передачи как ''голос'', ''синяя птица'' и т.д Где все новые артисты? Где Зарипова, Спиридонова и многие остальные? Неужели кроме денег Ёси и певички Валеры больше никто не умеет петь? Зачем же тогда все открытия новых передач?
    		03.01.17 21:28
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Танюш
    Да уж, кунсткамера
    		 03.01.17 21:20
         
    2
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • 1607 Коломна
    Как стыдно за страну!у нас так много одаренной молодежи,а на экранах опостылевшие,зажравшиеся физиономии.Им пора давно перейти на тренерскую работу.Очень жаль
    		 03.01.17 19:58
         
    5
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Пас
    Действительно ЖУТЬ!!!!! Противно смотреть, бездарщина. Уже обнаглели , что петь даже не стараются...шутят на уровне дворовой беседки.....позорищщщщще!!!
    		 03.01.17 18:21
         
    6
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору