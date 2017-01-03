Фадеев расстроен пошлостью новогодних шоу

Новогодние шоу федеральных каналов - одна из самых обсуждаемых тем в первые дни января. Обычно праздничные программы достаточно жестко критикуются, мол, все те же лица, все те же шутки из года в год. Но на этот раз музыкальный продюсер Максим Фадеев настолько возмущен, что сравнил праздничные телепрограммы с «адом».

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Накануне в своем Instagram Фадеев пожаловался, что просто не может смотреть музыкальные передачи федеральных телеканалов.

«Такое ощущение, что, по мнению руководства Первого и Второго каналов, мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки, и все вместе это - просто погружение в АД! Я искренне боялся переключить на Первый или Второй каналы, чтобы не попасть в "прошлое", на сельский утренник по заявкам из 80-х! Как можно довести телевидение до такого безобразия и такого безвкусия? Я в шоке!» - возмущается продюсер.

По мнению Максима, в таком виде существовать развлекательному телевидению осталось недолго. «Это просто уже стыдно! Бездарные сценарии и их воплощение - верх пошлости! Уже в Интернете выпуски простых блогеров популярней, чем на этих пафосных двух кнопках! Жаль наших артистов, которые по привычке соглашаются участвовать в "Бале у Сатаны"! Господи, когда закончатся эти "Песни Года" и "Голубые огоньки"?))) Останови это, спаси нас))! Аминь!»

Подписчики Макса поддержали: «Как же вы правы! Тошнит от этих передач, с пошлыми шутками и одними и теми же лицами, перекроенными хирургами», «Все эти передачи уже давно себя изжили. Лет шесть как минимум их не смотрим. Скукотища», «То чувство, когда показывают они, а стыдно мне», «Даже мысли нет включить эти передачи в новогоднюю ночь. Я знаю, что одно и то же каждый год».

А как вы относитесь к новогодним телешоу?

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