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Кендалл Дженнер показала сказку


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Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) не раз говорила, что ей приходится очень много работать. И надо сказать, что энергии девушке не занимать. Кендалл стала звездой новой сказочно-психоделической рекламной кампании бренда La Perla. И выглядит девушка очень характерно.

 
 
 

На снимках 21-летняя топ-модель запечатлена на фоне сюрреалистических ярких цветов: гигантских бегоний и гибискусов, огромных тюльпанов. Похоже, создатели рекламной кампании старались передать сказочную атмосферу страны Оз, и у них это неплохо получилось.

Почему на роль лица бренда выбрали Кендалл? «Она воплощает настоящую героиню наших дней - самодостаточную сильную женщину», - заявили представители La Perla.

Кстати, недавно девушка заявила, что у нее с сестрами (Ким, Хлои и Кортни Кардашян, Кайли Дженнер) не очень много общего. «Я всегда была другой. Я имею в виду, что мне нравится быть девушкой, но, в отличие от моих сестер, я не зациклена на внешности. Мне кажется, в этом есть что-то от отца: я больше Дженнер, чем Кардашян. Но я пришла в модельный бизнес не ради забавы или в надежде, что потом найду другое занятие. Я хочу делать это всю жизнь».

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0 Не нравится 0 Нравится 18.05.2017 Теги: Кендалл Дженнер

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