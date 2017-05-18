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Ева Лонгория готова стать отчаянной домохозяйкой


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На протяжении почти 10 лет она была одной из самых ярких «домохозяек». И сейчас Ева Лонгория (Eva Longoria) не прочь вернуться к своему амплуа. Как признается актриса, она сильно скучает по своей героине.

В новом интервью Entertainment Tonight Ева заявила, что если продюсеры сериала «Отчаянные домохозяйки» решат возродить проект, она первой помчится на съемочную площадку. «Ни за что не упустила бы такой шанс. Я была бы очень рада сыграть Габи снова. Я по ней скучаю! Я скучаю по ней и скучаю по возможности быть ею», — сказала 42-летняя Лонгория.

Кстати, недавно появились слухи о беременности Евы. Актриса старалась игнорировать сплетни, но в конце концов не выдержала и заявила, что она не в положении, а просто немного расслабилась и позволила себе на отдыхе пару лишних блюд. «О, я понимаю, почему все начали говорить об этом, даже моя мама позвонила и спросила: «Ты что, беременна?» И я действительно выглядела так!» - посмеялась над слухами звезда.

Напомним, в прошлом году Ева сочеталась браком с бизнесменом Хосе Бастоном. По словам актрисы, она счастлива. «Иногда кажется, что мы вместе уже лет 40, а в другие дни — что встретились лишь вчера», - признавалась она.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 18.05.2017 Теги: Ева Лонгория

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