Ева Лонгория готова стать отчаянной домохозяйкой

На протяжении почти 10 лет она была одной из самых ярких «домохозяек». И сейчас Ева Лонгория (Eva Longoria) не прочь вернуться к своему амплуа. Как признается актриса, она сильно скучает по своей героине.

В новом интервью Entertainment Tonight Ева заявила, что если продюсеры сериала «Отчаянные домохозяйки» решат возродить проект, она первой помчится на съемочную площадку. «Ни за что не упустила бы такой шанс. Я была бы очень рада сыграть Габи снова. Я по ней скучаю! Я скучаю по ней и скучаю по возможности быть ею», — сказала 42-летняя Лонгория.

Кстати, недавно появились слухи о беременности Евы. Актриса старалась игнорировать сплетни, но в конце концов не выдержала и заявила, что она не в положении, а просто немного расслабилась и позволила себе на отдыхе пару лишних блюд. «О, я понимаю, почему все начали говорить об этом, даже моя мама позвонила и спросила: «Ты что, беременна?» И я действительно выглядела так!» - посмеялась над слухами звезда.

Напомним, в прошлом году Ева сочеталась браком с бизнесменом Хосе Бастоном. По словам актрисы, она счастлива. «Иногда кажется, что мы вместе уже лет 40, а в другие дни — что встретились лишь вчера», - признавалась она.

Ранее мы писали:

Ева Лонгория рассказала о мужчине мечты. Актриса официально объявила, что, наконец, нашла своего принца.

Ева Лонгория: «Виктория помогает со свадебным платьем». Актриса готовится к свадьбе.

Ева Лонгория: «Идея брака больше не давит на меня сильно». Теперь брак артистке нужен не ради красивой свадьбы и не для самоутверждения, а только для удовольствия.

Источник фото: Globallookpress.com