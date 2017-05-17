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Пенелопа Крус стала блондинкой


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Последние пару лет Пенелопа Крус (Penelope Cruz) предпочитала работать в родной Испании. Но пришло время вернуться в Голливуд. На днях звезда была замечена на съемках нового проекта в непривычном образе.

Крус играет роль Донателлы Версаче (Donatella Versace) в картине «Versace: Американская история преступлений». На днях Пенелопа была замечена на съемках в Майами, причем снималась актриса в светлом парике.

Фотографии Пенелопы-блондинки сразу же появились в соцсетях, и теперь поклонники никак не могут прийти к единому мнению: идет ли цвет платины Крус или не очень? Некоторые остряки из России даже заметили, что со светлыми волосами Пенелопа похожа не так на Донателлу Версаче, как на Ольгу Бузову до развода.

Кстати, с начала мая съемки проходят в особняке Джанни Версаче в Майами-Бич, где он и был убит. Сейчас дом Версаче — это пятизвездочный отель The Villa Casa Casuarina с десятью гостевыми комнатами. По данным СМИ, съемки в апартаментах продлятся до конца этого месяца.

Между прочим, в проекте блеснет популярный певец Рики Мартин (Ricky Martin) — он играет роль возлюбленного модельера, стилиста Антонио Д'Амико.

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0 Не нравится 0 Нравится 17.05.2017 Теги: Пенелопа Крус

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