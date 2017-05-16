Любовь Толкалина показала мужа

Совсем недавно Любовь Толкалина весьма любопытно рассуждала о браке. Она высказала мнение, что "жена" - особое состояние женщины и для того, чтобы войти в него, нужно созреть. А в скором времени поклонники обнаружили на руке актрисы обручальное кольцо.

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) Май 15 2017 в 11:14 PDT

Обручальное кольцо на пальце Толкалиной не на шутку взволновало публику. Артистка долгое время состояла в гражданском браке с режиссером Егором Кончаловским, в начале года пара объявила о разрыве и вдруг...

Впрочем, не стоит торопиться с предположениями. Как сообщила Любовь в соцсетях, слухи о тайном замужестве ее посмешили.

«Народный фольклор восхищает и завораживает. Особенно мою маму… Эксперты-сплетники реально сошлись на том, что я тайно вышла замуж! Сообщаю: «Да!» Я вышла замуж примерно на полгода вот за этого чудесного и небезызвестного парня. И нас ждет много приключений. Еще у меня двухэтажный особняк в центре сердца столицы, дочь учится в Лондоне, двухэтажная гардеробная и много того, о чем я не могу пока рассказывать по договору с телеканалом СТС».

Толкалина уточнила, что обручальное кольцо каждое утро ей надевает реквизитор со словами: «Властью, данной мне кино, телеканалом СТС, генеральным, линейным, исполнительным продюсером, нарекаю тебя Ксенией до сегодняшнего вечера».

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