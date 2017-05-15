Кэти Холмс показала материнскую нежность

На выходных в США отмечали День матери. По такому случаю многие селебрити опубликовали в соцсетях совместные фото с детьми или матерями. И актриса Кэти Холмс (Katie Holmes) не стала исключением. Звезда опубликовала очень милый снимок с дочерью Сури (Suri).

На фото Кэти и Сури запечатлены лежащими на софе. Причем у девочки довольно задумчивое выражение лица. На другом снимке актриса с дочерью позирует возле зеркала.

Публикация от Katie Holmes (@katieholmes212) Май 14 2017 в 9:36 PDT

Сейчас Холмс очень редко снимается, и можно предположить, что для актрисы это сознательная пауза. Ранее звезда говорила, что главный ее приоритет - воспитание дочери. «Мой ребенок — самый важный человек для меня. Воспитание дочери стоит у меня на первом месте. Я хочу, чтобы у нее было спокойное и счастливое детство. Очень здорово наблюдать за тем, как твой ребенок добивается успеха, — заявила Кэти в одном из недавних интервью. — Каждый день дети постепенно отдаляются от нас. С одной стороны, это хорошо, потому что они должны становиться независимыми. Но одновременно это очень больно. Родителям хочется, чтобы они навсегда остались с ними. Но нужно дать ребенку все необходимое, чтобы он смог пойти дальше. Для меня этот момент будет очень тяжелым».

Что интересно, по данным таблоидов, отец Сури Том Круз (Tom Cruise) очень редко видится с дочерью.

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