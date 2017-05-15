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Жанну Мартиросян сравнили с Меланией Трамп


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От сюрпризов никто не застрахован. Даже известные шоумены. Так, на днях пришла очередь удивляться, казалось бы, уже повидавшему виды шоумену Гарику Мартиросяну. Его супругу нашли очень похожей на первую леди США.

На майские праздники Мартиросян отправился с семьей в путешествие по Европе. Шоумен с женой и дочерью побывал в Париже, затем все отправились в Лондон. И тут Гарика удивили. «Мне сказали уже несколько раз, что Жанна похожа на жену Трампа. Ну, не знаю... Меня это не особо волнует, главное, что я не похож на Трампа», — сообщил артист и опубликовал в соцсетях снимок, на котором его супруга запечатлена рядом с восковой фигурой Дональда Трампа в Музее мадам Тюссо.

Подписчики Мартиросяна устроили дискуссию в комментариях: «Мелани Мартиросян», «Жанна намного красивее и естественнее. А уж про интеллект - и сравнивать не с чем», «Повезло...Трампу))) Что его жена похожа на Жанну», «Косметологическими процедурами похожи жёны, поэтому и сходство», «Это не важно. У Вас прекрасная и образцовая жена, счастья и здоровья Вам», «А я грешным делом ведь так и подумала, что это ваша жена к Трампу ушла. Значит, его жена с вами! Ну очень похожа!»

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    Рисунок
    Похожа супруга Мартиросяна на Меланию Трамп?

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Мелания Трамп: «Для меня большая честь служить этой стране». Первый твит первой леди США.

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Мелания Трамп любит проводить время с сыном. По мнению дамы, если постоянно дарить материнскую любовь и тепло, ребенок растет не капризным и быстро развивается. 



1 Не нравится 0 Нравится 15.05.2017 Теги: Мелания Трамп

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