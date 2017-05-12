Винер поздравила Кабаеву
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12 мая свой день рождения отмечает одна из самых ярких звезд художественной гимнастики. Сегодня Алине Кабаевой исполняется 34 года. В честь дня рождения Алины ее тренер Ирина Винер-Усманова рассказала журналистам, что именно благодаря Кабаевой художественная гимнастика теперь входит в тройку самых популярных видов спорта Олимпиады.
В свое время Винер пришлось серьезно поработать с Алиной. Дело в том, что Кабаева занялась гимнастикой в довольно зрелом для этого спорта возрасте. Но благодаря упорству и целеустремленности и при поддержке Ирины Александровны спортсменке удалось достичь потрясающих успехов.
«Алинины родители – особенные люди. Папа – знаменитый футболист, а маму я могу назвать собственной сестрой. Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас – тренер, а кто – мама. Все так переплелось, что мы действительно стали как будто одной крови», – рассказала Винер изданию «Спорт Экспресс».
«Сейчас художественная гимнастика по статистике входит в тройку самых зрелищных и посещаемых видов спорта на Олимпийских играх. И этого мы смогли добиться именно в тот период, когда выступала Алина», - подчеркивает дама.
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Обсуждение 7
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НояТак мило: миллиардерша поздравляет гимнастку, которая имеет большую должность и закрытую от прессы жизнь. Тихий междусобойчик великих мира сего.
13.05.17 10:15
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KoshkaАлина все ещё донашивает вещи своей молодости.
12.05.17 21:00
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Моя одногодка и тёзка, она мне очень симпатична. У меня дома есть саренький журнал шейп, где она на обложке и ей 20 с копейками. Совсем ещё девочка, с длинными волосами. Там она рассказывает как худеет на гречке перед соревнованиями и как она любит отдыхать. Гордость худ. гимнастики России, уже легенда. Пусть во благо пойдёт ее труд, она многому может научить детей.
12.05.17 18:50
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ПрелестьС ДР! Всех благ!
12.05.17 18:34
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Marana VilniusРада за Кабаеву. Но, Клео, возьмите меня редактором, а то у вас текст настолько несвязный иногда в статьях. Ну, что это: "...благодаря своим упорству и целеустремленной и при поддержке Ирины Александровны, спортсменке удалось..."; "...в тот период, когда выступали Алина..."?
12.05.17 16:41