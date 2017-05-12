Винер поздравила Кабаеву

12 мая свой день рождения отмечает одна из самых ярких звезд художественной гимнастики. Сегодня Алине Кабаевой исполняется 34 года. В честь дня рождения Алины ее тренер Ирина Винер-Усманова рассказала журналистам, что именно благодаря Кабаевой художественная гимнастика теперь входит в тройку самых популярных видов спорта Олимпиады.

В свое время Винер пришлось серьезно поработать с Алиной. Дело в том, что Кабаева занялась гимнастикой в довольно зрелом для этого спорта возрасте. Но благодаря упорству и целеустремленности и при поддержке Ирины Александровны спортсменке удалось достичь потрясающих успехов.

«Алинины родители – особенные люди. Папа – знаменитый футболист, а маму я могу назвать собственной сестрой. Думаю, мы никогда с Алиной не достигли бы столь многого, если бы не ее мама. Можно сказать, что мы воспитывали дочь вместе. Иногда мы даже путали, кто из нас – тренер, а кто – мама. Все так переплелось, что мы действительно стали как будто одной крови», – рассказала Винер изданию «Спорт Экспресс».

«Сейчас художественная гимнастика по статистике входит в тройку самых зрелищных и посещаемых видов спорта на Олимпийских играх. И этого мы смогли добиться именно в тот период, когда выступала Алина», - подчеркивает дама.

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