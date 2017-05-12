 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Степанов выписался из психиатрической клиники


0 0

Жизнь актера Василия Степанова постепенно налаживается. Как стало известно, на прошлой неделе артист вернулся домой после курса психиатрического лечения. Сейчас парень восстанавливается при поддержке родных. И близкие надеются, что совсем скоро Василий вернется к нормальной жизни.

О выписке Степанова журналистам рассказал брат артиста. «Он так же находится под наблюдением и ездит к врачу. Насчет диагноза я не знаю, он тоже. Врачебная тайна. Забегать вперед не хочется... Что касается работы, то забегать вперед не хочется. Надо же еще гипс снять – с руки сняли, остался на ноге. Брат говорит, что хочет продолжить работать в своей сфере деятельности. С ним все хорошо», – цитирует Starhit мужчину.

Ранее Василию предложила сняться в клипе певица Настя Кудри (девушка пообещала актеру гонорар в 100 тысяч рублей). Кроме того, поклонники артиста обратились к режиссеру Федору Бондарчуку с просьбой посодействовать Степанову в получении интересной роли.

Федор Сергеевич откликнулся довольно быстро: «Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию».

Читайте также:

Василий Степанов выбросился из окна. К счастью, актер остался жив.

Василий Степанов: «Я самый сексуальный мужчина шоу-бизнеса». Актер не скромничает.

Мария Максакова не знает, как жить дальше. Певица не может поверить в смерть мужа.



0 Не нравится 0 Нравится 12.05.2017 Теги: василий степанов

Читайте также

 

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору