Степанов выписался из психиатрической клиники

Жизнь актера Василия Степанова постепенно налаживается. Как стало известно, на прошлой неделе артист вернулся домой после курса психиатрического лечения. Сейчас парень восстанавливается при поддержке родных. И близкие надеются, что совсем скоро Василий вернется к нормальной жизни.

О выписке Степанова журналистам рассказал брат артиста. «Он так же находится под наблюдением и ездит к врачу. Насчет диагноза я не знаю, он тоже. Врачебная тайна. Забегать вперед не хочется... Что касается работы, то забегать вперед не хочется. Надо же еще гипс снять – с руки сняли, остался на ноге. Брат говорит, что хочет продолжить работать в своей сфере деятельности. С ним все хорошо», – цитирует Starhit мужчину.

Ранее Василию предложила сняться в клипе певица Настя Кудри (девушка пообещала актеру гонорар в 100 тысяч рублей). Кроме того, поклонники артиста обратились к режиссеру Федору Бондарчуку с просьбой посодействовать Степанову в получении интересной роли.

Федор Сергеевич откликнулся довольно быстро: «Дорогие зрители, уважаемые актеры и друзья Василия Степанова! Я сделаю все от меня зависящее, чтобы оказать поддержку Василию».

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