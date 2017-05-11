Грановская стала звездой сериала

Она считается достаточно успешной певицей. Надежда Грановская также пробовала себя в модном дизайне и в качестве телеведущей. А теперь пришло время кино. Артистка сыграла одну из главных ролей в новом сериале. И новый опыт Надежде очень понравился.

Грановская снялась в сериале под названием «Ничто не случается дважды». «У меня роль очень интересная — сложная и глубокая в эмоциональном плане, — рассказала Надежда изданию «7 дней». — Я человек близкий к кино, и профессия киноактера перекликается с моей профессией. И я достаточно наблюдательна, поэтому быстро осваиваю профессию киноактера. К тому же у меня режиссер с таким опытом — Оксана Байрак, которой я очень доверяю. Мне очень комфортно работать с Оксаной».

По сюжету действие сериала разворачивается в лихих 90-х, затем продолжается спустя 15-20 лет. Компанию на съемочной площадке певице составили Татьяна Васильева и Максим Дрозд.

«Центральными фигурами сериала «Ничто не случается дважды» являются молодые люди, которые пытаются любить и быть любимыми. Единственная проблема героев - разница в социальных статусах», - говорится в синопсисе.

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