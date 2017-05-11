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Шарлиз Терон скрывает новый роман


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Шарлиз Терон (Charlize Theron) - женщина самодостаточная. Последние два года в приоритете звезды было воспитание детей. У поклонников даже возникли подозрения, что актриса сознательно отказалась устраивать личную жизнь. Хотя бы какое-то время. Но сейчас Шарлиз, по слухам, готова к отношениям.

Терон редко обсуждает личное, но, по данным таблоидов, сейчас в жизни актрисы появился интересный мужчина. Очень интересный. Этот мужчина - солист группы Coldplay Крис Мартин (Chris Martin). Поговаривают, Шарлиз и Крис были несколько раз замечены на свиданиях, причем актриса определенно флиртовала с музыкантом. «Они очень подходят друг другу. Шарлиз — его судьба», — сообщили журналистам инсайдеры.

При этом отмечается, что Мартин и Терон знакомы довольно давно. Они нередко общались еще в то время, когда Крис состоял в браке с Гвинет Пэлтроу. Напомним, в 2014 году знаменитости объявили о расставании, но оформили развод только два года спустя.

Ранее светские обозреватели обсуждали роман Шарлиз с Шоном Пенном. Актеры даже решились на помолвку, но в какой-то момент актриса поняла, что рядом с ней мужчина не ее мечты. Пенн пытался восстановить отношения, но без успеха. «Она (Терон) прекрасно помнит о бурном темпераменте Шона. И не хочет, чтобы благополучие ее детей зависело от постоянных перемен настроения Пенна», - рассказывал источник изданию National Enquirer.

Ранее мы писали:

Шарлиз Терон: «У 20-летних нет мудрости». Актриса считает, что с возрастом стала более умной и сексуальной. 

Шарлиз Терон: «Хватит с меня детей». Актриса не планирует расширять семью. 

9 самых сексуальных фотосессий Шарлиз Терон. Актриса невероятно фотогенична. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 11.05.2017 Теги: Шарлиз Терон

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