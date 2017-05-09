 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Стоцкая родила дочь


0 0

Поздравляем Анастасию Стоцкую! На днях артистка родила очаровательную дочь. Мама и малышка чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.

О пополнении Стоцкая сообщила в соцсетях лично, опубликовав снимок новорожденной. «Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу - 53 сантиметра, 3370 граммов», — написала Анастасия утром 8 мая. Имя малышки артистка пока не сообщает.

Напомним, Стоцкая с супругом Сергеем воспитывает 6-летнего сына Александра. По наблюдениям некоторых обозревателей, мальчик поразительно похож на сына Филиппа Киркорова Мартина. В одном из интервью певица призналась, что она сама поражена тем, насколько похожи мальчики, но Филипп Бедросович не имеет к ее сыну никакого отношения.

Анастасия не раз подчеркивала, что материнство для нее - большая радость. «Саша для меня - настоящее счастье. Я очень хочу еще детей, не представляю, как я жила без него. Все свои решения я теперь принимаю, думая в первую очередь о сыне. Санечка - это главный смысл моей жизни, он для меня и стимул не падать духом, и главная поддержка. Семья - самое дорогое, что у меня есть. И эта мысль родом из детства. Моя ролевая модель - это моя мама. Она удивительная».

Ранее мы писали:

Анастасия Стоцкая: «В России не привыкли к правилам». Артистка поскандалила с активистами движения «СтопХам». 

Анастасия Стоцкая не любит говорить о личном. Певица считает излишнюю откровенность вульгарной. 

Анастасия Стоцкая: «Сережа замечательный отец». Певица рассказала о своей семье. 



0 Не нравится 0 Нравится 09.05.2017 Теги: Анастасия Стоцкая

Читайте также

 

Обсуждение 3  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору