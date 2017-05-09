Стоцкая родила дочь

Поздравляем Анастасию Стоцкую! На днях артистка родила очаровательную дочь. Мама и малышка чувствуют себя прекрасно и готовятся к выписке.

О пополнении Стоцкая сообщила в соцсетях лично, опубликовав снимок новорожденной. «Вчера в 15:08 аист принес нам нашу принцессу - 53 сантиметра, 3370 граммов», — написала Анастасия утром 8 мая. Имя малышки артистка пока не сообщает.

Напомним, Стоцкая с супругом Сергеем воспитывает 6-летнего сына Александра. По наблюдениям некоторых обозревателей, мальчик поразительно похож на сына Филиппа Киркорова Мартина. В одном из интервью певица призналась, что она сама поражена тем, насколько похожи мальчики, но Филипп Бедросович не имеет к ее сыну никакого отношения.

Анастасия не раз подчеркивала, что материнство для нее - большая радость. «Саша для меня - настоящее счастье. Я очень хочу еще детей, не представляю, как я жила без него. Все свои решения я теперь принимаю, думая в первую очередь о сыне. Санечка - это главный смысл моей жизни, он для меня и стимул не падать духом, и главная поддержка. Семья - самое дорогое, что у меня есть. И эта мысль родом из детства. Моя ролевая модель - это моя мама. Она удивительная».

Ранее мы писали:

Анастасия Стоцкая: «В России не привыкли к правилам». Артистка поскандалила с активистами движения «СтопХам».

Анастасия Стоцкая не любит говорить о личном. Певица считает излишнюю откровенность вульгарной.

Анастасия Стоцкая: «Сережа замечательный отец». Певица рассказала о своей семье.