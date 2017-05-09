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Кабаева объяснила, как поддерживать форму


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В свое время ей приходилось следить чуть ли не за каждым граммом веса своего тела. А о шоколаде и прочих сладостях порой на протяжении нескольких месяцев можно было лишь мечтать. Сейчас Алина Кабаева не придерживается жестких диет, но находится в прекрасной форме, в чем секрет?

Сейчас Алина Маратовна старается поддерживать юных гимнасток, подбадривает будущих чемпионок на выступлениях, одним словом, создает максимально комфортную обстановку для молодых дарований. Сама Кабаева завершила карьеру достаточно давно, забыла о скрупулезном подсчете калорий и жестких диетах, но ее фигуре можно позавидовать.

«Мой совет – побольше двигаться. И, конечно, стараться не переедать. Все можно, но в меру», — цитирует бывшую гимнастку Starhit.

Алина добавила, что знает рецепт счастья, и он, как все гениальное, прост. «Просто всегда стараюсь быть благодарной судьбе за то, что есть, и за то, что было». Напомним, Кабаева третий год занимает пост председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа». 12 мая звезде исполнится 34 года.

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Алина Кабаева рассказала о помощи свыше. Гимнастка раскрыла секрет своих побед. 

Алина Кабаева: «Слава богу, в моей жизни есть любовь». Знаменитость предпочитает не обсуждать личное с прессой. 

Тина Канделаки работает с Алиной Кабаевой. Олимпийская чемпионка побывала в студии программы "Матч-ТВ". 



4 Не нравится 2 Нравится 09.05.2017 Теги: Алина Кабаева

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