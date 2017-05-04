Мелания Трамп в восторге от шубы из российского экомеха

В роскошном гардеробе Мелании Трамп (Melania Trump) пополнение. Первая леди США получила в подарок шубу из российского искусственного меха. Презент сделала актриса Памела Андерсон (Pamela Anderson). Мелании подарок понравился.

Миссис Трамп официально поблагодарила Андерсон за подарок. «Я благодарна за вашу поддержку и воодушевляющие слова, они очень много значат. Вместе мы сможем вдохновить больше женщин отстаивать свои убеждения», — говорится в специальном письме. Текст послания опубликовала сама Памела.

О намерении послать Мелании особую шубу актриса заявила в январе. «Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что я сейчас занимаюсь дизайном мехов в России», — сообщила Андерсон. Как уточнила звезда, ей неизвестна позиция Дональда Трампа в отношении защиты прав животных, но она слышала, что любимый дизайнер Мелании Марк Бауэр (Marc Bouwer) придерживается принципов веганства.

Кстати, ранее о планах отправить в подарок миссис Трамп дизайнерскую душегрейку из соболя и кашемира рассказывала певица Вика Цыганова. Последние несколько лет артистка увлеченно работает над собственной модной линией.

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Источник фото: Globallookpress.com