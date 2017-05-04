Джексон официально подтвердила разрыв с мужем

Поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) скоро станет свободной женщиной. Певица официально подтвердила информацию о разводе. И похоже, особо звезда не переживает. В январе Джанет родила первенца.

Артистка и ее супруг, катарский миллиардер Виссам аль-Мана (Wissam Al Mana), были невероятно счастливы. Но, к сожалению, через некоторое время после появления малыша между супругами начались разногласия, и через несколько месяцев поползли слухи о разрыве.

В апреле Виссам подтвердил информацию о расставании. Теперь решила высказаться Джанет. «Да, я разошлась со своим мужем. Сейчас мы решаем все вопросы в суде, а на все остальное воля Божья», - сообщила 50-летняя артистка в соцсетях.

Впрочем, звезда особо не переживает, и, по словам друзей, сейчас она планирует вернуться в студию, начать работу над новым альбомом и продолжить гастрольное турне, прерванное в прошлом году из-за беременности. «Появление малыша вдохновило ее на создание новых, позитивных песен. Она хочет создавать композиции, посвященные жизни, любви, материнству, — рассказывал один из инсайдеров. — Она планирует возобновить турне по Северной Америке в октябре и параллельно заняться новым альбомом».

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