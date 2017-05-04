Безрукова мечтает о душевном покое
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Актриса Ирина Безрукова два года назад пережила трагедию. Ее сын внезапно скончался, через некоторое время артистка рассталась с мужем Сергеем Безруковым. Ирина старается держать лицо на публике, но, как признается, она до сих пор не может смириться с произошедшим.
Безрукова поделилась в соцсетях своим снимком, на котором запечатлена без макияжа. И стоит отметить, что на фото Ирина выглядит очень неплохо.
«"Собираю себя из осколков" (с). Есть в жизни моменты, которые приходится проживать, которые не получается перепрыгнуть, не выходит "перемотать" на скорости)), их невозможно просто стереть либо вычеркнуть из жизни. Хочешь или нет, но приходится их переживать и проживать. Разлуки, расставания, ложь, предательство. Чем больше впускаешь кого-то в душу, тем больнее потом. Но иначе не умею... Самые счастливые и самые болезненные моменты моей жизни связаны были именно с этим...» — написала артистка.
Сейчас Ирина мечтает о душевном покое. И просит поклонников поддержать ее. «Пожелайте мне исцелиться... И смочь снова принять в свою душу кого-то полностью, без оглядки, как родного. Снова научиться доверять, снова почувствовать радость приятия... и сметь позволить кому-то приблизиться, без страха и без груза прошлых страданий и обид... Это ведь возможно?»
Ранее мы писали:
Ирина Безрукова: «Сниматься лучше меньше, да лучше». Актриса предпочитает качество количеству.Ирина Безрукова: «Я ощущала присутствие сына...» Актриса рассказала о том, как нашла силы пережить смерть единственного ребенка.
Ирина Безрукова: «Не все методы хороши для получения роли». Для актрисы чувство собственного достоинства, самоуважение важнее славы и денег.
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Обсуждение 5
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Я не очень понимаю "собираю себя из осколков" и эти абсолютно постановочные фото с неискренним взгдядом за горизон и рекламой маникюра. Я верю, что она переживает и ей плохо. Но на фото никаких осколков тк раельеое горе не привлечет рекламодателей. По поводу "как могли ее брость"- бумеранг, она же смогла когда то оставить человека не потому, что разлюбила, а по причине его малого заработка на фоне проблем со здоровьем. Так что и она смогла и ее смогли, это не вот какая редкость
04.05.17 16:45
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???Как он мог так поступить?
04.05.17 15:36
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ПрелестьЯ желаю от всей души победить судьбу. Советую поверить что это возможно! Ищите больше знаний. Они есть во всех духовных источниках.
04.05.17 15:23