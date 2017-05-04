Безрукова мечтает о душевном покое

Актриса Ирина Безрукова два года назад пережила трагедию. Ее сын внезапно скончался, через некоторое время артистка рассталась с мужем Сергеем Безруковым. Ирина старается держать лицо на публике, но, как признается, она до сих пор не может смириться с произошедшим.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Май 2 2017 в 4:13 PDT

Безрукова поделилась в соцсетях своим снимком, на котором запечатлена без макияжа. И стоит отметить, что на фото Ирина выглядит очень неплохо.

Публикация от Irina Bezrukova (@irina_bezrukova_official) Май 3 2017 в 2:20 PDT

«"Собираю себя из осколков" (с). Есть в жизни моменты, которые приходится проживать, которые не получается перепрыгнуть, не выходит "перемотать" на скорости)), их невозможно просто стереть либо вычеркнуть из жизни. Хочешь или нет, но приходится их переживать и проживать. Разлуки, расставания, ложь, предательство. Чем больше впускаешь кого-то в душу, тем больнее потом. Но иначе не умею... Самые счастливые и самые болезненные моменты моей жизни связаны были именно с этим...» — написала артистка.

Сейчас Ирина мечтает о душевном покое. И просит поклонников поддержать ее. «Пожелайте мне исцелиться... И смочь снова принять в свою душу кого-то полностью, без оглядки, как родного. Снова научиться доверять, снова почувствовать радость приятия... и сметь позволить кому-то приблизиться, без страха и без груза прошлых страданий и обид... Это ведь возможно?»

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Ирина Безрукова: «Сниматься лучше меньше, да лучше». Актриса предпочитает качество количеству.

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