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Безрукова мечтает о душевном покое


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Актриса Ирина Безрукова два года назад пережила трагедию. Ее сын внезапно скончался, через некоторое время артистка рассталась с мужем Сергеем Безруковым. Ирина старается держать лицо на публике, но, как признается, она до сих пор не может смириться с произошедшим.

Безрукова поделилась в соцсетях своим снимком, на котором запечатлена без макияжа. И стоит отметить, что на фото Ирина выглядит очень неплохо.

«"Собираю себя из осколков" (с). Есть в жизни моменты, которые приходится проживать, которые не получается перепрыгнуть, не выходит "перемотать" на скорости)), их невозможно просто стереть либо вычеркнуть из жизни. Хочешь или нет, но приходится их переживать и проживать. Разлуки, расставания, ложь, предательство. Чем больше впускаешь кого-то в душу, тем больнее потом. Но иначе не умею... Самые счастливые и самые болезненные моменты моей жизни связаны были именно с этим...» — написала артистка.

Сейчас Ирина мечтает о душевном покое. И просит поклонников поддержать ее. «Пожелайте мне исцелиться... И смочь снова принять в свою душу кого-то полностью, без оглядки, как родного. Снова научиться доверять, снова почувствовать радость приятия... и сметь позволить кому-то приблизиться, без страха и без груза прошлых страданий и обид... Это ведь возможно?»

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0 Не нравится 2 Нравится 04.05.2017 Теги: Ирина Безрукова

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