Дану Борисову подозревают в наркозависимости

Мать Даны Борисовой бьет тревогу. Как рассказала женщина в новом выпуске шоу «Пусть говорят», у нее есть основания полагать, что Дана употребляет наркотические препараты. Екатерина Ивановна всерьез опасается за состояние дочери и сильно переживает за внучку.

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Несколько лет назад у Даны с матерью произошел серьезный конфликт, в ходе которого женщина заявила, что Борисова - алкоголичка. Через некоторое время матери с дочерью удалось помириться, ведущая приобрела для родительницы жилье в Крыму, и Екатерина Ивановна переехала.

Недавно у женщины появились подозрения, что с Даной не все в порядке. Дочь ведущей, 10-летняя Полина, рассказала бабушке о некоторых странностях. «У мамы в темной комнате свернутые трубочкой денежки, посыпанные белым порошком, но я не понимаю, почему они лежат на какой-то пластиковой карточке, — пересказала дама рассказ девочки. — Ведь Полина, кроме меня, ни с кем не может поделиться».

Екатерине Ивановне удалось уговорить Дану пройти курс лечения в наркологической клинике. Но вместо запланированных двух месяцев Борисова провела в медучреждении две недели. Сама Дана на расспросы журналистов заявила, что сейчас у нее расстройство пищеварения и она банально не может покинуть квартиру. «Пока не остановился процесс, не хочу умереть от анорексии. Стойкое отвращение к пище, запаху, ее виду», — сказала Борисова.

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