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Апина показала «Девушку Бонда»


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Апина показала «Девушку Бонда»

Алена Апина не обращает внимания на критику. Артистка увлечена идеей об особой привлекательности зрелых женщин и накануне представила новый клип. Видео на композицию «Девушка Бонда» можно смело назвать провокационным.

«"Девушка Бонда" - это моя лучшая работа на сегодняшний день», — утверждает Апина. Режиссером и оператором видео выступил Аслан Ахмадов, а главную мужскую роль сыграл актер Дмитрий Гайворонский.

«Она у меня смелая, яркая и... короче, ей как нечего делать залезать в черепные коробки и трещать там нотками и строчками! Не бойтесь! Она хорошая! ДЕВУШКА БОНДА», — описывала свою героиню исполнительница.

В клипе довольно много откровенных сцен, так что сейчас Алена приготовилась ответить на очередную порцию едкой критики. «Мои песни сегодня о взрослой любви, о том, что происходит в душе взрослой женщины, — поясняла ранее артистка. — Я большое внимание всегда уделяю словам, долго и кропотливо раз за разом переписываю текст, пока не получится то, что вы в итоге услышите. Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют!»

Сейчас Апина работает над новым альбомом. Представить диск исполнительница планирует до конца года.

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    Рисунок
    Новый клип Апиной...

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0 Не нравится 0 Нравится 27.04.2017 Теги: Алена Апина

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