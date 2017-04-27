Апина показала «Девушку Бонда»
0 0
Алена Апина не обращает внимания на критику. Артистка увлечена идеей об особой привлекательности зрелых женщин и накануне представила новый клип. Видео на композицию «Девушка Бонда» можно смело назвать провокационным.
«"Девушка Бонда" - это моя лучшая работа на сегодняшний день», — утверждает Апина. Режиссером и оператором видео выступил Аслан Ахмадов, а главную мужскую роль сыграл актер Дмитрий Гайворонский.
«Она у меня смелая, яркая и... короче, ей как нечего делать залезать в черепные коробки и трещать там нотками и строчками! Не бойтесь! Она хорошая! ДЕВУШКА БОНДА», — описывала свою героиню исполнительница.
В клипе довольно много откровенных сцен, так что сейчас Алена приготовилась ответить на очередную порцию едкой критики. «Мои песни сегодня о взрослой любви, о том, что происходит в душе взрослой женщины, — поясняла ранее артистка. — Я большое внимание всегда уделяю словам, долго и кропотливо раз за разом переписываю текст, пока не получится то, что вы в итоге услышите. Моника Беллуччи в 50 была девушкой Бонда, теперь мы займем эту нишу. Пусть молодые завидуют!»
Сейчас Апина работает над новым альбомом. Представить диск исполнительница планирует до конца года.
Ранее мы писали:
Алена Апина показала эротику. Звезда похвасталась эффектной фотосессией.Апина советует женщинам не готовить себя к погосту. Артистка ответила на критику ее нового клипа.
7 самых известных песен Алены Апиной. Она подарила поклонникам массу хитов, многие из которых все до сих пор не против послушать и поностальгировать.
Читайте также
Обсуждение 14
-
ПрелестьВ мире так много разных клипов на каждого потребителя. И этот клип имеет право быть. Я совсем не понимаю какова причина такой негативной реакции... Есть на свете ещё один клип. Кому то наверняка очень нравится. И пусть! Кому не нравится - тоже пусть. Но чтобы реагировать - не понимаю :-). Совсем не понимаю.
27.04.17 14:36
-
Micha PiterВобщем, мужчины оценили и клип, и Алёну - и не удивительно :))
27.04.17 13:00
-
50/50да это всё один мужчина пишет, наверное, тайный поклонник Апиной)) недалёкий) надо было хоть женскими именами разбавить или никами))
27.04.17 13:16
-
AxaУ человека кофе-брейк 15 минут - успел 3 коммента накрапать.
27.04.17 14:12
-
-
ВалерийЛюди, ну если вам не нравится, зачем писать гадости и злые комменты? Сколько же из Вас яда сыпется, как же вы несчастны. Даже такие гадости маленькие вам вернуться по жизни. По мне - клип отличный получился, молодчина!
27.04.17 11:06
-
ПавелНе думал, что Алена так потрясно выглядит, 30 лет - не больше.
27.04.17 10:55
-
МихаилОчень красиво и гармонично. Апина всё моложе и моложе, молодец, отлично.
27.04.17 10:50
-
50/50я когда-то читала "Историю российского шоу-биза" (какое-то такое название), там и о Комбинации было много, и о том, что Апина, мол, умная женщина. как умная женщина могла дать такой комментарий к клипу?))) и снято не ахти, давно уже много лучше снимают секс.сцены даже в России. и она не поёт, а говорит, причем не речитативом))) короче, всё дешево! и Алёна, Вам лучше в плаще, чем в белье. в плаще красиво было)
27.04.17 10:44
-
ОльгаСексуальнее смотрелся бы рядом с ней зрелый мужчина, а-ля Бонд Броснан. Все понимают, что Алена не против телесных радостей, но как же глупо выглядят все эти мальчики в ее клипах... а в этом она ещё и деньги ему на кровать бросает)
27.04.17 09:38
-
Micha PiterДа, в паре со зрелым красивым мужчиной был бы другой эффект. А тут мальчик согласился за деньги, причём очень большие, иначе никак :))
27.04.17 10:02
-
надявообще-то "мальчик" может согласиться и бесплатно,если ему очень хочется секса, так что не надо только на деньги все переводить))))))) любому нормальному, психически здоровому , уверенному в себе парню./мужчине всегда хочется секса , а особенно если женщина ухоженная и приятная, ну и напоследок : у красивой женщины ,обычно, парень/мужчина не спрашивает сколько той лет))))))))))))))))))))))))))))))))))))
27.04.17 10:32
-
-
АхаОна, видимо, считает, что зрелой сексуальностью обладает только она. А мужчины, чем моложе, тем сексуальнее.
27.04.17 14:16
-
-
Micha PiterКак-то нелепо и смешно смотрится всё это... Прям смотришь клип и неуютно себя чувствуешь - порнушка не самого лучшего качества как будто :)
27.04.17 09:27