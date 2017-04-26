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Гогунский женился


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Актер Виталий Гогунский теперь официально женатый мужчина. Вчера, 25 апреля, Виталий и его давняя подруга, модель Ирина Маирка, сочетались браком в Грибоедовском загсе. Поздравляем!

Как сообщается, пара предпочла провести церемонию регистрации брака без лишней помпы. Так что в загс жених и невеста приехали лишь со своей дочерью Миланой. Позже артист опубликовал в Insta снимок рук с обручальными кольцами.

 

Напомним, Гогунский и Маирка уже пережили страсть и кризис в отношениях. Первый роман пары был по-настоящему головокружительным, однако через какое-то время наступил кризис, и влюбленные предпочли за лучшее расстаться. В конце прошлого года стало известно о возобновлении отношений артиста с моделью.

«Предложение Ире я сделал 8 лет назад в День всех влюбленных. Мы тогда не поженились, обстоятельства так сложились, эмоциональный фон был другой. И вот спустя столько лет мы вернулись к этому вопросу, причем за стол переговоров со свадебными организаторами сели вновь 14 февраля. Получается, круг замкнулся», — рассказывал Гогунский.

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0 Не нравится 0 Нравится 26.04.2017 Теги: Виталий Гогунский

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