Зои Салдана блеснула в наряде от Ulyana Sergeenko
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Сезон взрывных блокбастеров начался. Сначала Голливуд порадовал нас «Форсажем-8», а теперь представляет «Стражей Галактики-2». Накануне премьера картины прошла в Лондоне, и одной из самых ярких звезд красной дорожки стала Зои Салдана (Zoe Saldana).
Зои появилась на красной дорожке в эффектном черном платье с необычным бюстье из новой коллекции российского дизайнера Ulyana Sergeenko. И выглядела актриса просто великолепно. Словно графиня.
Стоит отметить, что Салдана считается дамой с отличным вкусом. Но актриса не скрывает, что сотрудничает с известным в Голливуде стилистом Петрой Фланнери. В одном из интервью звезда даже обмолвилась, мол, «Петра знает меня лучше меня самой».
Разумеется, у Зои есть собственные предпочтения в выборе одежды, но перед выходом на пышные светские мероприятия она старается проконсультироваться с профи. «Я потому и довольна нашим сотрудничеством, что она точно знает: я не терплю дискомфорта в одежде. Душевного дискомфорта в первую очередь. Что бы я ни надела, вещь должна быть моей», — поясняла 38-летняя знаменитость.
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10 самых необычных нарядов Ульяны Сергеенко. Дизайнер любит легкий эпатаж.
Зои Салдана: «Я совсем не романтична». Звезда считает себя сильной личностью.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 4
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Полулямки, торчащие из декольте, судя по форме и висящим на них рукавах - конструкция твёрдая и устойчивая. Сам корсет тоже плотный, чтобы сиси были на месте. Это платье неудобное. В нём можно стоять, ходить, но неудобно сидеть. Форма сложная, короче, а эффект не такой уж, чтоб прям свалил с ног. Такие смешные мисочки на сисях в этом прикиде, но зато фигуру видно. Вспомнила Дженнифер Лоуренс с ее платьем от Диора, в котором она утонула и споткнулась, идя за своим Оскаром. Про церемонию все давно забыли, но ее запомнили))
26.04.17 09:26
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ПрелестьСколько денег ей дали чтобы напялить это платье?
26.04.17 04:57
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ОльгаС такой фигурой ей все пойдёт, даже это нелепое платье.
25.04.17 11:36