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Зои Салдана блеснула в наряде от Ulyana Sergeenko


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Сезон взрывных блокбастеров начался. Сначала Голливуд порадовал нас «Форсажем-8», а теперь представляет «Стражей Галактики-2». Накануне премьера картины прошла в Лондоне, и одной из самых ярких звезд красной дорожки стала Зои Салдана (Zoe Saldana).

 
 
 

Зои появилась на красной дорожке в эффектном черном платье с необычным бюстье из новой коллекции российского дизайнера Ulyana Sergeenko. И выглядела актриса просто великолепно. Словно графиня.

Стоит отметить, что Салдана считается дамой с отличным вкусом. Но актриса не скрывает, что сотрудничает с известным в Голливуде стилистом Петрой Фланнери. В одном из интервью звезда даже обмолвилась, мол, «Петра знает меня лучше меня самой».

Разумеется, у Зои есть собственные предпочтения в выборе одежды, но перед выходом на пышные светские мероприятия она старается проконсультироваться с профи. «Я потому и довольна нашим сотрудничеством, что она точно знает: я не терплю дискомфорта в одежде. Душевного дискомфорта в первую очередь. Что бы я ни надела, вещь должна быть моей», — поясняла 38-летняя знаменитость.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 25.04.2017 Теги: Зои Салдана

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