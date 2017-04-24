Владимира Фриске упрекнули в непатриотичности

В семье Жанны Фриске неспокойно. Мать покойной артистки вызвана в суд по разбирательству дела о пропаже средств "Русфонда". А тем временем отец певицы обвиняет своего бывшего адвоката в краже. На днях юрист прокомментировал ситуацию.

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На прошлой неделе Владимир Борисович заявил журналистам, что юрист Александр Гроза, получив крупную сумму денег в качестве гонорара, обещал добиться успеха в судебном иске против Дмитрия Шепелева по вопросу опеки над сыном Жанны Платоном.

В итоге суд постановил разрешить семье Фриске общаться с мальчиком полтора часа в месяц в присутствии психолога. По мнению Владимира Борисовича, Гроза обманул его, вступив в сговор с адвокатами Шепелева.

«Я обратился в его контору с требованием разъяснить ситуацию: почему я должен платить за нулевой результат? Пусть вернет хотя бы половину. В ответ мне заявили, что никаких денег не было. Такое ощущение, что он просто сговорился с Дмитрием Шепелевым», — возмущался мужчина.

Журналисты связались с юристом. По словам Грозы, в данное время он не может общаться с Фриске по той причине, что занят похоронами отца. Адвокат уточнил, что он лично от Фриске денег не получал и его работу оплачивали знакомые Владимира Борисовича. «Возможно, Владимир разозлился на меня после разговора про его бизнес в Дубае. Недавно он занялся продажей своего отеля. Просил проконсультировать, куда лучше вложить деньги за границей. На это я ответил, что являюсь патриотом своей страны и средства нужно переводить в Россию и здесь же платить налоги», — цитирует юриста Starhit.

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