Кэтрин Зета-Джонс: «Красота - очень субъективное понятие»

Голливудская актриса Кэтрин Зета-Джонс (Catherine Zeta-Jones) не раз говорила - к возрасту она относится спокойно. Но время от времени в таблоидах появляются разного рода сплетни. На днях, например, сообщалось о чрезмерном увлечении звезды ботоксом. И тут Кэтрин не выдержала.

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Зета-Джонс прокомментировала слухи о том, что она всеми силами старается сохранить молодость. По словам звезды, это не совсем верно. Она уверяет, что до сих пор не обращалась к пластическим хирургам, но это не значит, что она против пластики.

«Если когда-нибудь я сочту необходимым пойти на такие меры, я обязательно это сделаю. А на данный момент мне кажется, что красота очень субъективное понятие. На мой взгляд, актриса не должна быть совершенным эталоном красоты. Мне с возрастом начали предлагать более глубокие и многогранные роли, для которых не нужна идеальная внешность, подогнанная под современные стандарты красоты, и это здорово», — цитирует актрису издание Grazia.

Ранее Кэтрин говорила, что была сильно удивлена, заметив, как много интересных предложений к ней стало поступать после того, как ей исполнилось сорок лет. «Я уже собралась было играть мамочек, а не секс-символов. Многие актрисы говорят, как трудно найти хорошую роль даме после сорока, но, честно, я пока этого на себе не ощутила. Мне все еще приходит такой огромный поток интересных предложений и стоящих ролей, что я начинаю думать, что идея о невостребованности — всего лишь миф».

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Источник фото: Globallookpress.com