Грановская: «С удовольствием вступаю в бальзаковский возраст»
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Бывшая солистка поп-трио «ВИА Гра» Надежда Грановская недавно отметила важную дату. Артистке исполнилось 35 лет. Но Надежда не из тех, кто паникует по поводу возраста. Грановская полагает, что все лучшее - впереди.
На днях певица опубликовала в Insta селфи, на котором запечатлена в образе натюрель, без макияжа. «С удовольствием вступаю в бальзаковский возраст, где меня ждут новые повороты судьбы и сюрпризы», — заявила Грановская.
Подписчики артистки тут же заверили Надежду, что выглядит она прекрасно.
Между прочим, в одном из интервью артистка обмолвилась, что не планирует серьезной коррекции внешности в будущем. «Конечно, у меня есть мимические морщинки, но я никогда не колола ботокс, не пробовала мезотерапию, и надеюсь, в будущем мне достанет ума этого не делать...» Певица также отметила, что при ее графике не всегда удается выспаться, но и это не проблема. «Видимо, таковы особенности моего организма, что чем меньше я сплю, тем лучше выгляжу. Да и кожа у меня хорошая сама по себе — повезло с наследственностью».
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Обсуждение 12
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жуквыглядит на 45
21.04.17 21:06
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ПрелестьДля 35 она выглядит очень плохо. И это изнутри идёт. Измождённая молодая женщина.
21.04.17 14:21
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Фото не самое удачное, конечно. Ну а вообще, если про Надю. Талантливая, царственная, роскошная.
21.04.17 12:16
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никтак она и выглядит на 45
21.04.17 11:07
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Micha PiterМне всегда казалось, что бальзаоский возраст - это 45+ :)))
21.04.17 11:04
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лакину и зря..мезо таки можно уже поколоть..на фоне ее подруг одногодок облокотых она выглядит старше, хотя как знать может без процедур это и нормально так выглядеть в 35..кто теперь уже помнит как оно там было без процедур) а так то я думала ей уже не меньше 40-ка, кстати
21.04.17 11:03
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Лаки, при фотках и "на сколько мы выглядим на них" очень много зависит от света. Одно и то же лицо может +10 или -10 лет. У нее сухая кожа, плюс достаточно не выспаться и фоткать против яркого дневного света в машине. И будет о такое что-то.
21.04.17 12:20
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лакиона мне нравится, но я даже не про это именно фото, а вообще, вот тут рядом фото к статье про фигуру ее - она в черном, в ретро стиле, ну реально на 35 никак не выглядит..старше гораздо..может такой типаж, а может худоба эта старит как раз..ну, мое имхо конечно..одним словом я удивилась, что ей только 35 еще)
21.04.17 12:52
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МарБальзаковский возраст - это тридцать лет
21.04.17 09:18