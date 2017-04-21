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Грановская: «С удовольствием вступаю в бальзаковский возраст»


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Бывшая солистка поп-трио «ВИА Гра» Надежда Грановская недавно отметила важную дату. Артистке исполнилось 35 лет. Но Надежда не из тех, кто паникует по поводу возраста. Грановская полагает, что все лучшее - впереди.

На днях певица опубликовала в Insta селфи, на котором запечатлена в образе натюрель, без макияжа. «С удовольствием вступаю в бальзаковский возраст, где меня ждут новые повороты судьбы и сюрпризы», — заявила Грановская.

Подписчики артистки тут же заверили Надежду, что выглядит она прекрасно.

Между прочим, в одном из интервью артистка обмолвилась, что не планирует серьезной коррекции внешности в будущем. «Конечно, у меня есть мимические морщинки, но я никогда не колола ботокс, не пробовала мезотерапию, и надеюсь, в будущем мне достанет ума этого не делать...» Певица также отметила, что при ее графике не всегда удается выспаться, но и это не проблема. «Видимо, таковы особенности моего организма, что чем меньше я сплю, тем лучше выгляжу. Да и кожа у меня хорошая сама по себе — повезло с наследственностью».

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0 Не нравится 0 Нравится 21.04.2017 Теги: Надежда Грановская

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