Серена Уильямс ждет первенца

Звезда корта Серена Уильямс (Serena Williams) накануне устроила сенсацию. Теннисистка, которую нередко сравнивали с мужчинами, сообщила о беременности. Представитель звезды официально подтвердил информацию.

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О своем интересном положении Серена сообщила в соцсетях, опубликовав фото в купальнике. «20 недель», — подписала спортсменка фото. Позже Уильямс удалила снимок, но спортивные и светские обозреватели уже начали увлеченно обсуждать новость.

Пресс-секретарь теннисистки в ответ на запросы СМИ сообщает: «Рады подтвердить, что Серена ждет ребенка». Уточняется, что малыш появится на свет осенью. Особо подчеркивается, что завершать спортивную карьеру 35-летняя звезда пока не планирует. Разумеется, в этом году она уже не будет принимать участие в турнирах, но намерена вернуться в 2018 году. Кстати, в свое время Ким Клейстерс (Kim Clijsters) взяла небольшую паузу, создала семью, затем вернулась и выиграла три турнира Большого шлема.

Напомним, в декабре прошлого года Серена объявила о помолвке с американским интернет-предпринимателем, одним из основателей Reddit Алексисом Оганяном (Alexis Ohanian).

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