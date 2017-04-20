Бондарчук о невесте: «Про таких девушек в романах писали»

Они вместе второй год и, по слухам, готовятся к свадьбе. И скорее всего, торжество будет приватным и скромным. Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева придерживаются принципа: «счастье любит тишину». И тем не менее иногда они не прочь поговорить о личном с прессой.

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Звездная пара дала откровенное интервью журналу L’Officiel. Как рассказал Бондарчук, впервые он увидел Паулину в театре, где она играла в спектакле «№13D». Режиссер был покорен. Он до сих пор восхищается талантами подруги.

«Про таких девушек в романах писали. Не нашего века. Достоинство, порядочность, честность - для них не пустые слова. Надо у Поли спросить, на каких книжках она выросла».

Паулина же рассказала о том, как непросто ей было сохранять спокойствие в то время, когда многие журналисты называли ее «разлучницей». «Я моментально оказалась бесталанной актрисой, выяснилось, что у меня масса физических недостатков: всех резко взбудоражила форма моих ушей, например, экстрасенсы в интернете стали массово предсказывать нам будущее, бабки-гадалки, астрологи, хироманты, мистики всех сортов - никто не остался в стороне. Понимаете, какое безумие началось?»

Сейчас влюбленные вполне счастливы. Вот только насладиться своим счастьем им удается не так часто, как хотелось бы. По словам Федора, последние полгода оба стараются выстроить свой график так, чтобы хотя бы немного побыть вместе. «Мы созваниваемся и пытаемся понять, сколько сегодня вечером есть свободного времени, чтобы провести его вместе - ну минут сорок пять, час, час тридцать».

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