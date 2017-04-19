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Судзиловская рассказала о настоящих мужчинах


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Олеся Судзиловская - одна из самых красивых и эффектных женщин отечественного кинематографа. Она вряд ли может пожаловаться на отсутствие поклонников. Но звезда считает, что немногие современные мужчины могут считаться идеальными. Актриса подозревает, что мы не совсем правильно воспитываем наших сыновей.

Сейчас Олеся растит двух мальчиков - 8-летнего Артема и годовалого Майка. По словам актрисы, она старается вырастить настоящих мужчин.

«Наверное, это от мам зависит. От того, как воспитывают будущих мужчин. Мы перестали объяснять нашим детям, что женщине нужно открыть дверь, подать пальто, нельзя на нее повышать голос, а уж о том, чтобы поднять руку на женщину, вообще разговоров быть не должно, — заметила звезда в интервью «Известиям». — Наверное, мы, родители, не обращаем на это внимания. Нам проще все сделать самим, чем научить ребенка».

По словам актрисы, в свое время она встречала немало парней, которые сильно ее разочаровали. «Они начинали первое свидание с вопроса: сколько вам нужно денег, чтобы быть счастливой?! У меня было ощущение, что я интервью даю, и на этом встречи заканчивались. Был такой типаж мужчин, которые говорили, что не состоялись в различных ипостасях, но думают, что из них выйдет отличный муж».

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0 Не нравится 2 Нравится 19.04.2017 Теги: Олеся Судзиловская

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