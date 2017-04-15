Джанет Джексон показала сына

Джанет Джексон (Janet Jackson) недавно приняла непростое решение о разрыве с мужем. Но судя по поведению звезды, она не собирается устраивать драм и трагедий. Джанет наслаждается материнством и накануне представила первенца.

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Джексон опубликовала в Twitter первое фото трехмесячного сына. «Мой малыш и я после сна», — написала артистка. Поклонники звезды тут же заметили, что Исса очарователен. Но на кого похож мальчик?

Напомним, в начале недели стало известно о расставании поп-звезды с катарским миллионером, ее мужем был Виссам Аль Мана (Wissam Al Mana). Пара рассталась без скандалов и без ссор решила вопрос об опеке над единственным сыном. Мальчик останется с Джанет, но артистка пообещала не препятствовать его общению с отцом.

По словам друзей, основной причиной разрыва Джексон с мужем стали культурные различия. Ради мужа артистка приняла ислам, однако Виссам требовал от супруги соблюдения многих мусульманских традиций, что фактически могло привести к окончанию музыкальной карьеры Джанет. «Она почувствовала, что не сможет быть самой собой. Она не могла вести закрытый образ жизни, как хотел Виссам. Джанет нужна свобода. К тому же Джанет почувствовала, как отдаляется от семьи. А для нее семья всегда была очень важна», — рассказывал инсайдер Us Weekly.

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