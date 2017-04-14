София Вергара рассказала о необычном бьюти-лайфхаке

Пару дней назад она жаловалась на лихорадку, но сейчас актриса София Вергара (Sofia Vergara) чувствует себя хорошо и в отличном настроении. И накануне звезда даже поделилась секретом, как поддерживать ягодицы в хорошей форме. Большинство дерматологов и диетологов наверняка не согласятся с актрисой, но София предпочитает все делать по-своему.

Публикация от Sofia Vergara (@sofiavergara) Апр 13 2017 в 10:45 PDT

44-летняя звезда опубликовала в Insta эффектный снимок двадцатилетней давности и написала: «Майами-Бич. Когда не знаешь, что две твои любимые вещи вредны для тебя. Солнце и трансжиры».

Как известно, дерматологи постоянно твердят о необходимости защиты от солнечных лучей и советуют не увлекаться загаром на открытом пространстве.

Диетологи же утверждают, что трансжиры (маргарин и т.п.) негативно влияют на процесс метаболизма. Молекулы гидрогенизированного жира нарушают транспорт питательных веществ через мембраны клеток человеческого организма. Соответственно, ухудшается процесс клеточного питания, что ведет к накоплению токсинов. А это и приводит к развитию множества серьезных заболеваний: сердечно-сосудистой патологии, такой как ишемическая и гипертоническая болезни, атеросклероз и инфаркт, а также диабету и ожирению.

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