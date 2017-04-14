София Вергара рассказала о необычном бьюти-лайфхаке
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Пару дней назад она жаловалась на лихорадку, но сейчас актриса София Вергара (Sofia Vergara) чувствует себя хорошо и в отличном настроении. И накануне звезда даже поделилась секретом, как поддерживать ягодицы в хорошей форме. Большинство дерматологов и диетологов наверняка не согласятся с актрисой, но София предпочитает все делать по-своему.
44-летняя звезда опубликовала в Insta эффектный снимок двадцатилетней давности и написала: «Майами-Бич. Когда не знаешь, что две твои любимые вещи вредны для тебя. Солнце и трансжиры».
Как известно, дерматологи постоянно твердят о необходимости защиты от солнечных лучей и советуют не увлекаться загаром на открытом пространстве.
Диетологи же утверждают, что трансжиры (маргарин и т.п.) негативно влияют на процесс метаболизма. Молекулы гидрогенизированного жира нарушают транспорт питательных веществ через мембраны клеток человеческого организма. Соответственно, ухудшается процесс клеточного питания, что ведет к накоплению токсинов. А это и приводит к развитию множества серьезных заболеваний: сердечно-сосудистой патологии, такой как ишемическая и гипертоническая болезни, атеросклероз и инфаркт, а также диабету и ожирению.
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Обсуждение 4
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Это не лайф-хак. И тем более, не необычный. Николь Кидман всё от солнца прячется, ботоксом фаршируется. Уже на мумию лицо похоже. Бледное и неподвижное. А кто-то идёт на работу, когда солнце еще не засияло в полную силу, а возвращается, когда солце уже село. И ещё лицо намажут кремом с фильтром 30 или 50. И не успеют на солнышко нос выставить. Кому нужна красивая попа, ходим по лестнице пешком через одну. Или, сидя, напрягать по очереди на 10 сек. И будет попа как надо. Маргарин, бррр. Если уже, то масло. И немножечко. В нём, кстати, тоже витамин Д. Как и солнышко, в умеренном кол-ве полезно.
14.04.17 16:30
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ПрелестьСолнце всегда было есть и будет очень полезным и нужным для организма. А вот уж сколько и кому это вопрос индивидуальный. Для меня солнце море и вода и закапывании в горячий песок - отличные процедуры для счастливой энергии. Попа всю жизнь лучше всех!
14.04.17 16:00
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Marana VilniusНе поняла, в чём лайфхак. Солнце ещё ничего при разумных его дозах и правильном уходе за кожей. Но от маргарина пятая точка точно не похорошеет.
14.04.17 15:56