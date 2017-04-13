Мелания Трамп защитила свое имя

Мелании Трамп (Melania Trump) не позавидуешь. Она старается быть заботливой матерью, с достоинством исполнять обязанности первой леди и при этом не позволять испортить ее репутацию. В прошлом году таблоид Daily Mail опубликовал компромат на бывшую модель, но в конце концов Мелании удалось добиться опровержения и внушительной компенсации.

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Публикация о том, что, будучи моделью, Мелания сотрудничала с агентствами эскорт-услуг, вызвала серьезный резонанс. Миссис Трамп подала в суд, и в конце концов юристам дамы удалось добиться публичного опровержения.

«Мы согласны с тем, что эти утверждения о миссис Трамп не соответствуют действительности, отказываемся от них. Мы приносим извинения миссис Трамп за неудобства, вызванные публикацией. Мы согласились выплатить ущерб», — говорится в опровержении Daily Mail.

Сумма компенсации не уточняется, но, по данным The Wall Street Journal, первая леди получит три миллиона долларов. Кстати, адвокаты дамы оценили ущерб в 150 миллионов.

Напомним, во время модельной карьеры Мелания снималась для различных журналов, принимала участие в модных шоу, не отказывалась от предложений о сотрудничестве с мужскими изданиями.

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Источник фото: Globallookpress.com