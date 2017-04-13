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Мелания Трамп защитила свое имя


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Мелании Трамп (Melania Trump) не позавидуешь. Она старается быть заботливой матерью, с достоинством исполнять обязанности первой леди и при этом не позволять испортить ее репутацию. В прошлом году таблоид Daily Mail опубликовал компромат на бывшую модель, но в конце концов Мелании удалось добиться опровержения и внушительной компенсации.

Публикация о том, что, будучи моделью, Мелания сотрудничала с агентствами эскорт-услуг, вызвала серьезный резонанс. Миссис Трамп подала в суд, и в конце концов юристам дамы удалось добиться публичного опровержения.

«Мы согласны с тем, что эти утверждения о миссис Трамп не соответствуют действительности, отказываемся от них. Мы приносим извинения миссис Трамп за неудобства, вызванные публикацией. Мы согласились выплатить ущерб», — говорится в опровержении Daily Mail.

Сумма компенсации не уточняется, но, по данным The Wall Street Journal, первая леди получит три миллиона долларов. Кстати, адвокаты дамы оценили ущерб в 150 миллионов.

Напомним, во время модельной карьеры Мелания снималась для различных журналов, принимала участие в модных шоу, не отказывалась от предложений о сотрудничестве с мужскими изданиями.

Ранее мы писали:

Мелания Трамп намерена стареть с достоинством. Дама опровергает сплетни о пластике.

Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.

Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 13.04.2017 Теги: Мелания Трамп

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Обсуждение 6  

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  • Эскорт
    Да, они сошлись на идеологических совпадениях ))))
    		 14.04.17 04:11
         
    0
         
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  • Лотоss
    Кстати, далеко не все знаменитости оставляют такие слухи без ответа. И Мелания правильно сделала, что отсудила три лимона, теперь остальные сплетники заткнутся. С другой стороны, возможно, это хитрый ход - всё это дело было раздуто именно для того, чтобы остальные заткнулись, и возможно, 3 миллиона Мелания заплатит сама себе (или Трамп ей заплатит) - это по поводу беспечной позиции редактора издания, ну не дурак же он на самом деле. Это не обязательно значит, что она действительно работала в экскорт-фирме, возможно, это было сделано лишь для того, чтобы прекратить трепотню, слухи и домыслы - у богатых свои привычки.
    		 14.04.17 01:38
         
    2
         
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  • Ellis_@
    Удивительно то, насколько главредактор издания, пустивший в печать такую инфу о жене действую щего президента, не прозорлив. Тут или имей туз в рукаве, или готовь миллионы, когда на тебя подадут в суд. Естессно, они не позволят такое о себе писать. Даже если такое было. Помахали красной тряпкой перед быком и получили мандей за вольность. Что можно писать про селебрити, нельзя писать про первую леди.
    		13.04.17 23:09
         
    1
         
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  • Прелесть
    Это его любимый контингент женщин. Такая слабость. Не все святую выбирают.
    		13.04.17 22:48
         
    0
         
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  • :-)
    Вполне могла сотрудничать :-) Фишка в том, что такие вещи нельзя публиковать, основываясь на слухах. Нужны доказательства, а кто их может предоставить? Полулегальные эскорт-агентства? Клиенты? Даже если бы газета попросила о доках, все бы накрылись тазиком... бумаг и документов на "агентов" не заводят, ну, подружки могли бы болтать, а болтовня - это чепуха!
    		 13.04.17 20:56
         
    1
         
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    • Butterfly USA
      Если нет уверенности, то и нечего писать такие вещи! Тем более, о первой леди. Они прекрасно отдавали себе отчет, что придется выплатить ущерб. Но, вероятно, Хилари им заплатила больше, вот и весь секрет:)
      		 13.04.17 22:10
           
      4
           
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