Мелания Трамп защитила свое имя
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Мелании Трамп (Melania Trump) не позавидуешь. Она старается быть заботливой матерью, с достоинством исполнять обязанности первой леди и при этом не позволять испортить ее репутацию. В прошлом году таблоид Daily Mail опубликовал компромат на бывшую модель, но в конце концов Мелании удалось добиться опровержения и внушительной компенсации.
Публикация о том, что, будучи моделью, Мелания сотрудничала с агентствами эскорт-услуг, вызвала серьезный резонанс. Миссис Трамп подала в суд, и в конце концов юристам дамы удалось добиться публичного опровержения.
«Мы согласны с тем, что эти утверждения о миссис Трамп не соответствуют действительности, отказываемся от них. Мы приносим извинения миссис Трамп за неудобства, вызванные публикацией. Мы согласились выплатить ущерб», — говорится в опровержении Daily Mail.
Сумма компенсации не уточняется, но, по данным The Wall Street Journal, первая леди получит три миллиона долларов. Кстати, адвокаты дамы оценили ущерб в 150 миллионов.
Напомним, во время модельной карьеры Мелания снималась для различных журналов, принимала участие в модных шоу, не отказывалась от предложений о сотрудничестве с мужскими изданиями.
Ранее мы писали:Мелания Трамп намерена стареть с достоинством. Дама опровергает сплетни о пластике.
Стиль новой первой леди США – из треша в респектабельность. Мелания Трамп – дама невероятной красоты и с весьма своеобразным вкусом.
Божена Рынска раскритиковала первую леди США. Колумнистка язвительно отозвалась о стиле Мелании Трамп.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 6
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ЭскортДа, они сошлись на идеологических совпадениях ))))
14.04.17 04:11
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ЛотоssКстати, далеко не все знаменитости оставляют такие слухи без ответа. И Мелания правильно сделала, что отсудила три лимона, теперь остальные сплетники заткнутся. С другой стороны, возможно, это хитрый ход - всё это дело было раздуто именно для того, чтобы остальные заткнулись, и возможно, 3 миллиона Мелания заплатит сама себе (или Трамп ей заплатит) - это по поводу беспечной позиции редактора издания, ну не дурак же он на самом деле. Это не обязательно значит, что она действительно работала в экскорт-фирме, возможно, это было сделано лишь для того, чтобы прекратить трепотню, слухи и домыслы - у богатых свои привычки.
14.04.17 01:38
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Удивительно то, насколько главредактор издания, пустивший в печать такую инфу о жене действую щего президента, не прозорлив. Тут или имей туз в рукаве, или готовь миллионы, когда на тебя подадут в суд. Естессно, они не позволят такое о себе писать. Даже если такое было. Помахали красной тряпкой перед быком и получили мандей за вольность. Что можно писать про селебрити, нельзя писать про первую леди.
13.04.17 23:09
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ПрелестьЭто его любимый контингент женщин. Такая слабость. Не все святую выбирают.
13.04.17 22:48
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:-)Вполне могла сотрудничать :-) Фишка в том, что такие вещи нельзя публиковать, основываясь на слухах. Нужны доказательства, а кто их может предоставить? Полулегальные эскорт-агентства? Клиенты? Даже если бы газета попросила о доках, все бы накрылись тазиком... бумаг и документов на "агентов" не заводят, ну, подружки могли бы болтать, а болтовня - это чепуха!
13.04.17 20:56