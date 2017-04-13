Джанет Джексон счастлива

Поп-звезда Джанет Джексон (Janet Jackson) умеет радоваться. В конце прошлой недели стало известно о разрыве артистки с супругом, катарским миллионером Виссамом Аль Маной (Wissam Al Mana). Но неудача в третьем браке, похоже, мало тревожит артистку. Вместо того, чтобы переживать по поводу предстоящего развода, Джанет наслаждается материнством.

Публикация от Cheekywiki.com 💁🏾 (@theofficialcheekywiki_) Апр 12 2017 в 6:49 PDT

Накануне певица была замечена в Лондоне во время прогулки с трехмесячным сыном Иссой. 50-летняя артистка выглядела вполне счастливой, рапортуют таблоиды.

Публикация от Young Jeezy (@shamonejanet) Апр 12 2017 в 9:47 PDT

По словам друзей, основной причиной разрыва Джексон с мужем стали культурные различия. Ради мужа артистка приняла ислам, однако Виссам требовал от супруги соблюдения многих мусульманских традиций, что фактически могло привести к окончанию музыкальной карьеры Джанет.

«Она почувствовала, что не сможет быть самой собой. Она не могла вести закрытый образ жизни, как хотел Виссам. Джанет нужна свобода. К тому же Джанет почувствовала, как отдаляется от семьи. А для нее семья всегда была очень важна», — цитирует инсайдера Us Weekly.

Несмотря на недопонимание, Джанет и Виссаму удалось быстро договориться о воспитании сына. Мальчик останется с Джанет, но артистка пообещала не препятствовать его общению с отцом.

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