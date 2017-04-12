София Вергара показала идеальный румянец

Голливудская секс-бомба София Вергара (Sofia Vergara) определенно не страдает ложной скромностью. Актриса опубликовала в Insta необычный снимок. На селфи София запечатлена с высокой температурой, но звезда не жалуется, она даже шутит, что румянец ей очень идет.

«Хм, я только что поняла, что температура в 102 (около 39 градусов по Цельсию) дает идеальный оттенок розового. Мне нужен такой оттенок для Cover Girl», — написала артистка, опубликовав селфи, на котором запечатлена с несколько опухшим лицом, без макияжа и в постели. Напомним, София представляет косметический бренд с 2011 года.

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Подписчики шутку Вергары оценили и пожелали лицу бренда Cover Girl скорейшего выздоровления.

Как уточняется, актриса почувствовала недомогание, вернувшись в Лос-Анджелес после съемок новой картины в Риме. В одной из сцен героиня Вергары гуляет под дождем, и похоже, София подхватила простуду именно на съемочной площадке. Днем ранее Вергара пожаловалась на сильную усталость: «Возможно, это джетлаг. Но у меня есть подозрение, что я ела слишком много пасты».

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