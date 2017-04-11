Влад Топалов рассказал о разводе

Певец Влад Топалов теперь холостяк. Это официально. Месяц назад артист завершил бракоразводный процесс с Ксенией Даниловой. И по словам Влада, ему удалось остаться с бывшей супругой в дружеских отношениях.

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Сплетни о расставании певца с женой появились несколько месяцев назад. Но Влад на расспросы отвечал уклончиво. Теперь же артист решил расставить точки над «i». По словам исполнителя, после длительных раздумий, паузы в отношениях они с Ксенией пришли к выводу, что не созданы друг для друга.

«Ксюша замечательный человек, за эти два года мы многое пережили. И я никогда не позволю себе говорить о ней плохо. Я рискну предположить за нас обоих, что причиной развода стала наша неопытность, неготовность в чем-то друг другу уступать. Когда мы начали встречаться, оба находились в том возрасте, в котором уже хочется завести семью и остепениться. Но это был такой большой «бум» – столкнулись два Скорпиона (я немного верю в гороскопы), яркие, эмоциональные, сильные, боевые. Вот и поторопились в бой – даже не успели пожить вместе, только после свадьбы у нас начался быт», — цитирует певца Peopletalk.

Напомним, Топалов и Данилова сыграли свадьбу осенью 2015 года. У пары была большая любовь, и в окружении молодых полагали, что Владу и Ксении удастся создать крепкую семью. «Мой большой брат нашел свою Королеву, и они, наконец, связали себя узами брака», – писала сестра артиста в соцсетях.

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